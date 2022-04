Milhões de refugiados, milhares de mortos e fome. As guerras que não estão a ser contadas ao minuto

Etiópia

Poderá existir, neste momento, pelo menos um sinal de apaziguamento no conflito que dura há 17 meses na zona norte da Etiópia — que incluiu as regiões de Tigray, Afar e Amhara. Os rebeldes do Tigray deram, na semana passada, luz verde para um cessar-fogo, permitindo ao governo que fizesse chegar ajuda humanitária a esta região, marcada pela fome de milhares de pessoas. Milhares de pessoas morreram desde novembro de 2020 e 400 mil fugiram do país.

Este conflito começou há menos de dois anos, quando a Frente de Libertação do Povo do Tigray, um grupo rebelde, ocupou a região do Tigray para derrubar o governo. O primeiro-ministro Abiy Ahmed avançou então com uma intervenção militar contra os separatistas e os confrontos começaram — edifícios destruídos, mortes, feridos, fome, refugiados e miséria. Nesta “catástrofe humanitária”, como considerou a Amnistia Internacional, a ONU admitiu que foram cometidos “crimes contra a humanidade”. Um relatório publicado no início do mês de março pela Comissão Etíope dos Direitos Humanos indica que morreram, pelo menos, 750 pessoas — vítimas dos confrontos ou executadas –, entre julho e dezembro de 2021. Esta não é, no entanto, a primeira vez que a população da Etiópia vive um conflito, já que anteriormente se registaram confrontos com a Eritreia.

Agora, aguarda-se que seja levada ajuda humanitária para a região norte da Etiópia, onde não chega qualquer comboio humanitário desde 15 de dezembro do ano passado. Aqui, a situação humanitária é semelhante à da Ucrânia, uma vez que para abrir corredores humanitários é necessário que as duas partes respeitem o cessar-fogo.

Tal como acontece nos restantes países onde existem conflitos — incluindo a Ucrânia –, a maior parte das pessoas foge para os países vizinhos. No caso da Etiópia, tendo em conta que o conflito acontece no norte do país, verifica-se que a tendência é fugir, sobretudo, para o Sudão. A viagem de carro demora, pelo menos, seis horas, e todos os dias mais de três mil pessoas passam esta fronteira, segundo os dados da Agência da ONU para os refugiados.