Quando Davide Sisto desbloqueou o smartphone na manhã de novembro de 2014, tinha uma notificação do Facebook. “Hoje é o aniversário de Alessandro! Ajuda-o a celebrar.” É uma das notificações mais banais da rede social, mas que ajuda a salvar muitas amizades. Poderia ser apenas mais um episódio banal de uma interação digital, não fosse o facto de Alessandro, um jovem realizador, ter morrido no verão do ano anterior.

“Fiquei impressionado. Naquela altura não estávamos habituados a relacionar-nos com os perfis de pessoas que tinham morrido”, explica o investigador italiano ao Observador. Num primeiro impulso, acedeu ao perfil do amigo no Facebook e percorreu as publicações – partilhas de estados, menções e fotografias. Depois deu um salto até ao WhatsApp e ao Messenger para recuperar conversas antigas. Mas era impossível ignorar o silêncio, já que as publicações e as conversas foram interrompidas de forma abrupta.

Este episódio levou o pensador italiano até uma nova área – a tanatecnologia, o estudo da morte numa perspetiva filosófica e na relação com a medicina, a cultura digital e o pós-humano. A notificação do Facebook deu-lhe consciência “da presença eterna dos perfis de pessoas mortas nas redes sociais”, algo que pode ter “efeitos significativos nos enlutados.” O investigador, que estava ligado à área de estudos da morte há alguns anos, começou a dedicar-se à investigação “desta relação específica entre as tecnologias digitais, a morte, o luto, a memória e a imortalidade.”

