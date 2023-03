O socialista Ascenso Simões tem sido uma voz crítica de alguns momentos do Governo do seu partido e agora pede mesmo a António Costa uma remodelação ampla, que possa avançar este ano. Mas antes disso avisa o partido que tem de estar preparado para a saída precoce do primeiro-ministro, para presidente do Conselho Europeu, dizendo mesmo que Costa não está “amarrado ao país eternamente”.

Sobre o futuro para lá do costismo, Ascenso Simões não tem dúvidas de quem será o líder, embora também diga que se houver eleições antecipadas em 2024 — ano em que se abre o próximo ciclo político europeu — Pedro Nuno Santos pode não estar preparado para ser o candidato do PS a primeiro-ministro. No programa Vichyssoise, o socialista que esta semana lançou Leonor Beleza para as eleições presidenciais diz que votaria na antiga ministra do PSD e considera que nem Augusto Santos Silva nem Ana Gomes passariam dos 20%.

[Ouça aqui a Vichyssoise desta semana na íntegra:]

