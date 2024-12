Autarcas de saída, um partido no tecto máximo e uma "incógnita" chamada Chega. Os riscos e oportunidades do PS nas autárquicas

Zona Norte. Porto no topo da lista de desejos

No distrito do Porto, o PS domina com 12 câmaras (em 18) da sua cor (uma delas, Felgueiras, numa lista conjunta com o Livre) e 130 juntas de freguesia. A fasquia é difícil de superar e as atenções para estas autárquicas estão, assim, focadas nas câmaras que onde o partido é poder mas em fim de ciclo, com autarcas já no terceiro mandato: Gondomar, Lousada, Paços de Ferreira, Valongo e Vila Nova de Gaia.

Entre estas, o risco maior é Paços de Ferreira, um concelho tradicionalmente de direita — a julgar pelos resultados em eleições nacionais — e onde conquistou a Câmara em 2013 com o independente Humberto Brito, que entretanto já é militante do partido. A sua saída é vista como desafiante numa autárquicas em que os socialistas não querem dar o flanco.

Já quanto a oportunidades a explorar no distrito, o PS olha sobretudo para a Trofa e Amarante, conservando uma modesta esperança também para a Maia. No caso das duas primeiras, a ambição de reconquistas baseia-se na saída dos presidentes dos últimos 12 anos, sendo que no caso da Trofa o social-democrata Sérgio Humberto já saiu antecipadamente, quando foi eleito eurodeputado. Mas o sucessor é visto no PS como alguém que “não gera consenso”, o que o PS pretende agora explorar com Amadeu Dias, que se candidata pela terceira vez, tendo, por isso mesmo, já trabalho feito junto dos eleitores que quer roubar ao PSD.

Já em Amarante, também em mudança de ciclo depois de 12 anos de PSD, os socialistas esperam que possa virar para o seu lado agora, fundando essa expectativa no comportamento do partido no concelho nas últimas eleições nacionais. Há ainda a Maia, onde a aliança PSD/CDS está no poder, mas o PS está atento: o presidente António Silva Tiago não se afirmou de uma votação para a outra (entre 2017 e 2021), mas os socialistas também sabem que o terreno é difícil, tendo apenas uma freguesia do seu lado.

Quanto à cidade Porto, é um desejo antigo do PS e que desta vez pode ter uma oportunidade, ainda que seja sempre um concelho sociologicamente adverso. O PS ganhou a Câmara em 1976, mas só voltou a consegui-la anos depois, em 1989, com Fernando Gomes, aproveitando um desentendimento à direita. Desta vez pode voltar a acontecer, tendo em conta as divisões que já existem dentro do Movimento de Rui Moreira e ainda um candidato que avançará pelo PSD.