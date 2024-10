Autoeuropa hoje não se fazia, diz Carlos Lobo. Operação Influencer "é assassina para qualquer perceção do investidor estrangeiro"

O IRS Jovem melhorou depois da negociação com os socialistas, mas o fiscalista Carlos Lobo alerta para um problema de perceção. “Um bom imposto é aquele que o contribuinte paga sem sentir e aqui vai sentir-se”. Todos os anos os beneficiários vão descontar mais imposto porque as taxas sobem e vão ver o rendimento líquido cair. Para o ex-secretário do Estado dos Assuntos Fiscais, que criou em 2009 o regime de residentes não habituais (RNH), teria sido preferível aplicar um modelo semelhante, de taxas mais baixas e estáveis, ao IRS dos jovens. Mas essencial é traçar um desígnio para Portugal, defende. E só depois disso pôr a fiscalidade como instrumento desse desígnio. O IRC a 20% para empresas não muda muito, diz.

Em entrevista ao Observador, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa não esconde o desconforto com a investigação judicial sobre o processo de licenciamento do centro de dados de Sines, e que fez cair o Governo de António Costa. A “história do Start Campus é assassina para qualquer perceção do investidor estrangeiro”. Isto porque “quem está muito bem informado fica com medo, porque efetivamente houve ali uma agressão por parte do Estado a investidores que já estavam estabilizados”. Daí que, conclui, uma Autoeuropa não teria hoje hipótese de se instalar em Portugal.

Não quer voltar ao Governo, mas confessa que gosta de colaborar com vários governos, e um dos temas ao qual tem dado mais atenção é a habitação. Diz que é urgente disponibilizar mais casas, “sob pena de ter uma crise social fundada”, mas para isso é preciso ter mais solos disponíveis para construir, mais habitação pública e colocar no mercado as casas que os senhorios têm vazias por causa da falta de confiança gerada por décadas de congelamento de rendas. Acredita que deve ser o Estado a subsidiar os inquilinos mais vulneráveis, e não os senhorios, e a regular o preço de mercado. Portugal precisa de construir habitação e habitação acessível. Mas, apesar de se considerar um homem de esquerda, avisa: “Não posso ter habitação acessível, por muito que isto choque Mariana Mortágua, na Baixa Chiado e na Avenida da Liberdade”.

O Orçamento do Estado para 2025 vai ser viabilizado. A novela terminou?

O resultado eleitoral foi claro, os dois partidos do centro têm uma maioria mais do que confortável. E, na prática, em vez de interpretarmos os resultados eleitorais numa ótica de polos, polo de esquerda e polo da direita, o que nós temos é, de facto, um centro.

Um bloco central.

Um centro alargado. E temos de ver o panorama político do nosso país com olhos diferentes do que víamos nos anos 70 e nos anos 80. E temos de olhar para a Europa. A Europa e a política hoje, com a fragmentação, com a criação de outras orientações partidárias, obriga a uma responsabilidade e a entendimentos.

O PS não tinha alternativa?

A questão é a interpretação da vontade eleitoral. Não tivemos uma eleição, tivemos duas eleições, que deram dois empates técnicos relativamente aos dois partidos, com uma ampla maioria desses dois partidos. Por isso compete aos partidos fazerem efetivamente a interpretação da vontade do eleitorado. Mesmo as sondagens mais recentes mantinham exatamente a mesma circunstância. O que significava que, de facto, a vontade do povo português era a de que os dois partidos se entendessem, ocorrendo o mesmo nas sondagens mais recentes relativamente à posição do próprio PS. Por isso, quer o PS quer a AD interpretaram convenientemente a vontade do eleitorado, diversas vezes confirmada, e chegaram a um acordo que lhes pareceu mais aceitável para as duas partes. Ou seja, não é uma questão de submissão, o PS também teve ganhos de causa, reconhecidos pelo próprio primeiro-ministro em algumas matérias.