O Tribunal Constitucional patrocinou mais uma reunião da família Chega e não faltaram notas dignas de reportagem. Em Viana do Castelo, houve gente a assumir-se “fascista” (seria a brincar, afinal), laranjas na lapela e liberais no bouquet, uma estranha obsessão com as limpezas, por automobilismo e com a indústria do calçado. André Ventura, o patriarca da família, apareceu disposto a fazer uma série de propostas para acabar com a ideia de que o Chega “só grita, só grita, é sempre a mesma coisa, só fita, só fita”. Mas deixou a quem percebe da poda a tarefa de dizer quanto custa a montra final que quer oferecer ao país.

Prémio “Bardamerda mais o fascista”

Depois de ter passado 36 horas fechado num Parlamento cercado por largas dezenas de milhares de manifestantes, um exasperado Pinheiro de Azevedo desabafou: “Vão bardamerda mais o fascista.” Ora, num partido como o Chega, que vai tendo alguns complexos de perseguição ao mesmo tempo que faz cercos a outras sedes partidárias, causou sururu o discurso de Rui Cruz. “Sou pai, sou avô e… sou fascista”, atirou o delegado do Chega. Como seria de esperar, a frase tornou-se imediatamente notícia. Já à noitinha, Rui Cruz diria que era, afinal, uma ironia. No dia seguinte, André Ventura veio dizer que estava “bastante incomodado” e queixou-se da “tremenda má-fé” na interpretação que foi feita das palavras de Rui Cruz, afinal, um simples e incompreendido “pai e avô”. Lição para futuro: a ironia quase nunca é boa conselheira.

