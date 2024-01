As temperaturas foram geladas, até para os padrões frios do estado do Iowa: -10ºC em alguns lugares, com sensação térmica ainda mais abaixo. Um pormenor usado apenas pelos jornalistas para colorir reportagens, dirão alguns. Mas não exatamente: o frio poderia levar alguns eleitores, que consideravam que o resultado já era “favas contadas”, a ficar em casa. Donald Trump sabia-o bem, razão pela qual apelou até à última aos republicanos do Iowa para que não ficassem em casa e fossem votar, nem que estivessem “doentes que nem cães”. “Até se forem votar e morrerem, vale a pena”, declarou na manhã desta segunda-feira o antigo Presidente e repetente na corrida à Casa Branca.

Era um primeiro sinal de como Trump levou mais a sério esta corrida de 2024 face a 2016. Se na primeira vez que tentou a presidência se apresentou como um outsider que conquistou votos à custa do seu carisma, desta vez, depois de uma presidência cheia de sobressaltos e uma invasão ao Capitólio pela qual está a ser julgado por insurreição, a equipa do ex-Presidente sabia que agora não podia arriscar. E este sinal não foi o único: a sua campanha, por exemplo, apostou na formação de “capitães de caucus“, oferecendo chapéus e bilhetes para comícios aos que conseguissem recrutar 10 pessoas para discursar a favor do ex-Presidente nas assembleias de voto.

