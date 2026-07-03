Calor. Quando se trata de chegar aos abrigos temporários das autarquias, a proximidade é o que mais importa

Autarquias aproveitam as ZCAP. DGS recomendou abertura de abrigos em circular enviada pela ANMP aos municípios

Tanto em Mora como em Moura, as autarquias aproveitaram algo que já na pandemia tinha sido usado: os locais anteriormente designados como ZCAP, ou Zonas de Concentração e Apoio à População, criadas pela Proteção Civil para emergências e previstas nos Planos Municipais de Emergência. Em conferência de imprensa, a secretária de Estado da Saúde referiu que havia igrejas, centros comerciais ou hotéis identificados, e que seriam ativados caso o nível nacional de contingência subisse de 1, em que se encontra, para 2 ou 3. Contudo, ambos os autarcas ouvidos pelo Observador disseram que ativariam os espaços perante casos individuais que assim o justificassem.

Rita Sá Machado, diretora-geral da Saúde, mencionou numa conferência de imprensa no dia 2 que os Planos Municipais de Emergência já têm esses locais de abrigo temporário pré-definidos e que a coordenação estava a ser feita entre as autoridades de saúde locais, as freguesias e as autarquias.

Ao Observador, fonte oficial da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) confirmou ter reunido com a Direção-Geral de Saúde (DGS) há uns dias, mas no dia 1 é que foi recebida a informação sobre as recomendações contra o calor transmitidas numa circular aos municípios. Entre elas, figura a “abertura de locais de abrigo temporário”, “monitorizar, através de contacto, as pessoas em situação de isolamento/vulnerabilidade” e “sempre que se justifique, transportar pessoas vulneráveis para locais climatizados”. Aos municípios, a DGS reforça que “devem assegurar coordenação permanente entre: Autoridade de Saúde e Unidade Local de Saúde; Bombeiros, PSP/GNR e Cruz Vermelha Portuguesa; Segurança Social e IPSS; Associações ou organizações locais”.

Lisboa ativa abrigos se DGS o indicar. Porto sugere piscinas e parques

António da Luz Pereira, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), explica ao Observador que a identificação das pessoas vulneráveis cabe às juntas de freguesia, às Unidades Locais de Saúde (ULS) e às forças de segurança e que a informação é transmitida entre estas entidades, de forma a dar respostas, que também podem ser pedidas pelos “familiares e amigos”.

Se no Alentejo a proximidade é essencial para sinalizar as pessoas mais vulneráveis, como funciona esse trabalho em Lisboa e no Porto? O Observador questionou a Câmara Municipal de Lisboa para saber como são identificados os casos que precisam de ajuda, e como podem estes ter acesso aos abrigos temporários, mas não obteve resposta em tempo útil. Em comunicado, a autarquia anunciou ter designado o Pavilhão Casal Vistoso — que também foi usado durante a pandemia — e o Pavilhão Manuel Castelo Branco como espaços que “poderão servir de abrigos temporários para a população mais vulnerável, em caso de extrema necessidade, em articulação com as entidades responsáveis, designadamente a Direção-Geral de Saúde, autoridade nacional de saúde pública”.

Quanto ao Porto, que também foi questionado sobre o encaminhamento dos mais vulneráveis, a autarquia remeteu para o comunicado publicado no site. Neste, foram dadas alternativas de “locais devidamente climatizados, reduzindo a exposição prolongada às temperaturas extremas”, como piscinas, a Universidade Intergeracional de Ramalde, e “espaços exteriores com sombra” como o Parque da Cidade ou o Parque Urbano da Pasteleira.

Mas não há informação disponível sobre os locais onde pode ser acolhida população em situação mais vulnerável que necessite, por exemplo, de um local para pernoitar — os chamados abrigos temporários. De qualquer forma, no caso da segunda maior autarquia do país, a iniciativa para os pedidos de apoio fica à responsabilidade da própria população. “Em caso de emergência, deve ser contactado o 112 ou o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, através do número 225 073 700. Para aconselhamento de saúde, está disponível o SNS 24, através do número 808 24 24 24. A Câmara do Porto continuará a acompanhar permanentemente a evolução da situação meteorológica, adotando as medidas que se revelem necessárias e divulgando atempadamente novas informações à população”, termina a nota.

Durante estes dias, pode haver pessoas vulneráveis sem condições para aguentar o calor em casa, e que não estejam já sinalizadas pelos serviços sociais. “Qualquer pessoa que necessite deve contactar a junta, porque mesmo que se não tiver nas suas capacidades ou competências, ajuda sempre a articular essa resposta e será sempre mais fácil do que contactar um Serviço Municipal de Proteção Civil”, aconselha Francisco de Brito, presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). “Geralmente quem tem competência nestas situações é o Serviço Municipal de Proteção Civil, que depois convoca ou não a junta de freguesia para algum tipo de auxílio.” Mas, assegura, “a junta de freguesia estará sempre disponível para ajudar”.

Segundo o presidente da ANAFRE, existem juntas que estão a adotar “horários alargados” e “a criar locais de abrigo temporário”. Frisa, porém, que se a pessoa se estiver a sentir mal de saúde, deverá recorrer ao 112.