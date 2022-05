Cargos, pátria e família. As ligações familiares que assombram o Chega

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Manuel era assessor da filha Rita. Ricardo, da direção, tem a mãe Ana na jurisdição. Diogo viu os filhos e sobrinhos serem candidatos do partido em vários locais. São nomes próprios, mas os apelidos são os mesmos, naquilo que mostra que, na melhor bandeira, cai a nódoa. O combate ao nepotismo é uma das bandeiras do Chega, mas tornou-se numa das maiores contradições do partido liderado por André Ventura. Apesar da insistência constante no debate sobre o assunto, no partido multiplicam-se os casos de familiares presentes nos órgãos do partido, tanto a nível nacional como local, com especial destaque para as listas de candidatos às várias eleições em que o Chega foi a votos.

Desde que o Chega conquistou um lugar no Parlamento, em 2019, já apresentou o chamado “Projeto Mortágua” — intitulado assim pelo facto de o Bloco de Esquerda ter duas irmãos sentadas no Parlamento — e voltou a insistir no tema ao apresentar um projeto de lei, já em 2022, que propõe “limitar os negócios entre titulares de cargos políticos e altos cargos públicos com familiares”.

O partido liderado por André Ventura considera que só assim é possível “assegurar o rigoroso cumprimento dos princípios da igualdade, da imparcialidade e da transparência que devem presidir à celebração de qualquer negócio com o Estado”. Em causa própria, a regra está longe de se ter aplicado sempre.

Os dirigentes justificam-se com a falta de pessoas para dar a cara pelo Chega, em particular quando o partido precisa de ir a votos, mas nas estruturas nacionais e locais os casos também têm dimensão. As acusações de nepotismo partem até de dentro do partido, com vários membros a denunciarem publicamente casos de ligações familiares e até a fazerem combate político interno com o tema. O auge desta crispação deu-se quando o assunto foi levado ao III Congresso do Chega, em Coimbra, através da “Moção de Ética: Incidência em Nepotismo”, cujo primeiro subscritor, Rui Pedro Boaventura, já foi suspenso pela Comissão de Ética duas vezes. Boaventura foi afastado, precisamente, depois de denunciar ligações familiares no partido.

“O nepotismo não é, nem nunca foi ilegal, independentemente das suas circunstâncias. É mera e simplesmente uma questão de ética, de consciência, de bom senso e, acima de tudo, é uma questão de transmitir seriedade e transparência à sociedade comum”, podia ler-se na moção em causa, onde se comparava o Chega com o PS e com o “nepotismo de Carlos César do PS Açores”.