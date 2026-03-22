Carlos Tavares: "Estamos a dar numa bandeja a indústria automóvel aos chineses"

Como é que justifica o crescimento das forças partidárias populistas em França e em Portugal também?

Isso é uma preocupação. É um grande falhanço da sociedade francesa, mas não é um falhanço que se possa imputar a Macron. A sociedade francesa é uma sociedade que tem décadas de um comportamento individualista e com o modelo social que só pode ser sustentado se houver um trabalho muito eficiente, uma progressão na economia e no ranking económico da França. O número daqueles que estão a puxar pelo sistema é cada vez mais diminuto, comparando com os que estão a abusar do sistema. Está a ir abaixo por essa razão. E uma das coisas que eu acho muito grave para Portugal é que estamos nas pegadas da França e o que o exemplo francês nos traz é um sistema que não demonstra a sua resiliência em termos de criação de valor para sustentar um modelo social muito generoso. A partir do momento em que a sociedade francesa tem a perceção que há cada vez mais pessoas a abusar do sistema e cada vez menos pessoas a alimentar o sistema, a situação diverge e cria fraturas na sociedade entre esquerda e direita, entre católicos e muçulmanos, entre privado e público, entre jovens e velhos. As fraturas na sociedade são inúmeras e a sociedade francesa está em cacos. A conclusão é que a sociedade francesa não é um exemplo para Portugal e temos de ter muito cuidado para que não seja a nossa população emigrante que, de uma certa maneira, reimporte essa doença. Temos que ter muito cuidado. Nós tivemos uma eleição presidencial e elegemos o candidato da coesão da sociedade. Eu acho isso muitíssimo bem. Agora, o mundo muda, a Europa muda, a coesão não pode ser sinónimo de imobilismo. Nós temos uma situação hoje no país que, do ponto de vista da maioria da população, não é aceitável.

Como assim?

A população não está contente, nomeadamente a classe média, que é a classe que cria o valor para o país, não está contente. Se a situação hoje não é uma situação aceitável, ou seja, há uma divergência entre a macroeconomia, que é muito frágil, mas considerada como positiva mas muito frágil, e o que as pessoas sentem no dia a dia, nomeadamente aqueles que criam a riqueza, esta divergência é muitíssimo perigosa. Quer dizer que não estamos a adaptar o nosso país à realidade do que estamos a enfrentar com a rapidez e a profundidade necessária.

E é isso que fomenta os populismos?

Exato. É isso que alimenta os populismos. Não podemos cair na armadilha. A coesão é muito boa, sim, mas a coesão é para conduzir a mudanças no funcionamento da sociedade que permitam pôr termo a esta divergência, porque se deixamos esta divergência aumentar, estamos a alimentar o populismo. Não podemos pensar que está tudo bem. Não está. Fizemos um voto de rejeição dos extremos, muito bem, ganhámos tempo até à próxima eleição, mas esse tempo que ganhámos tem de ser utilizado para resolver os problemas que a classe média sente no país, porque se não os resolvermos, vamos continuar a recuar até ao momento em que, como em França, os extremos vão ganhar as eleições.

Reforma do Estado não se sente. Quando problema chega a uma administração em Lisboa “fica lá encravado”

As reformas são difíceis, nomeadamente num governo que não tem maioria no Parlamento. Tem conhecimento da proposta de alteração ao Código de Trabalho? Seria um passo importante?

Não, não tenho e não estudei esse caso. O que lhe posso dizer, através da minha vida de microempresário nas minhas microempresas em Portugal, é que o nosso Código de Trabalho é arcaico. Eu não sei se o pacote laboral que tem criado tanto alarido trata desses problemas ou não. Francamente, não sei e não tenho conhecimento nem competência para falar. Mas o que é óbvio na prática quotidiana das minhas microempresas é que o nosso Código de Trabalho é contraprodutivo para os empregados e é contraprodutivo para a criação de riqueza do país. Temos de refletir e admitir que o que interessa neste país é a criação de riqueza. As pessoas pensam que a criação de riqueza está bem. Não, não está bem nada. A criação de riqueza não está nada bem porque é totalmente marginal num sistema que é como um automóvel que tenta avançar com o travão de mão puxado e, portanto, facilmente a nossa sociedade vai cair na armadilha de dizer ‘a criação de riqueza está bem, o que está mal é a repartição da riqueza’. Vamos lá então pensar que o problema é o da repartição de riqueza. Quem é que decide a repartição da riqueza que é feita através de uma ferramenta que se chama a política fiscal? São os representantes do povo. Se o povo não está contente é porque alguma coisa não está a funcionar bem na democracia. É disso que temos de falar. Se os representantes do povo forem além de um certo limite, aqueles que criam riqueza vão-se embora. É o que se está a passar já com os nossos jovens, que já não estão convencidos que a repartição de riqueza lhes permitirá vingarem na vida e ter uma vida material melhor para a sua família. Hoje, a política fiscal é a ferramenta número um da repartição de riqueza e é votada pelo Parlamento e, em princípio, no Parlamento, temos deputados que representam o povo. A gente sabe que não é verdade. Não são representantes unipessoais, apesar da Constituição o permitir. Em vez de dizermos que o problema é a repartição de riqueza, deveríamos estar a discutir porque é que os representantes da Assembleia da República não são considerados como representantes legítimos pelo povo português, que é um problema de democracia e de maturidade da democracia.

Nos seus exemplos de microempresário, fala muito da burocracia em Portugal. Este governo criou o Ministério da Reforma do Estado. Acha que se resolve pela criação do Ministério e sente-se no terreno alguma reforma do Estado?

Não e não. Não sinto, claramente. Mas também seria injusto dizer-se que é um problema do governo. Não é só um problema do governo. Nós temos que saber que a burocracia existe no mundo ocidental e no mundo europeu e existe nas empresas como nas administrações de Estado. Não é só um problema das administrações de Estado. Se empurrarmos o problema da burocracia só para o Estado, já perdemos. Mas se há uma força da sociedade que deveria contribuir para diminuir a burocracia, deveriam ser as administrações do Estado de maneira espontânea, deviam ter propostas permanentes para reduzir a burocracia. Ora, não têm porque não é do interesse deles. Partimos do princípio que havia corrupção na cabeça da pirâmide e, portanto, havendo corrupção na cabeça da pirâmide, os poderes têm que ser delegados mais baixo na pirâmide. Fizemos isso. E agora temos um pequeno problema de alinhamento de todas as estrelas. Ou seja, se forem precisos 14 carimbos para obter uma autorização a probabilidade que tem para alinhar 14 carimbos é próxima de zero. Está a abrir a porta à corrupção na base da pirâmide em complemento do problema que já tinha na cabeça da pirâmide. Nós, os cidadãos, temos de decidir a quem é que queremos dar a liderança. Quanto mais fragmentarmos o poder, mais burocracia vamos ter. O exemplo da França é excelente. Por que é que os custos do Estado francês estão a explodir? Estão totalmente fora de controlo, porque temos mais camadas de empregados e de burocracia nas regiões pela regionalização e essas camadas suplementares não estão a ser compensadas por uma redução dos funcionários na administração central e, portanto, esta transferência de competências e de recursos não se faz e só se está a acrescentar mais recursos para uma competência regional que agora se vai opor à competência nacional. Isto é um problema muito grave de liderança. O que é que os cidadãos querem como liderança? Se querem uma liderança à cabeça da pirâmide ou se não querem a liderança à cabeça da pirâmide e preferem uma liderança mais regional, o que eventualmente pode criar um problema de coesão no país. Mas esta indecisão está a acrescentar camadas de burocracia. Nós todos sabemos, nas regiões, que logo que o problema vai para uma administração em Lisboa fica lá encravado. Isto está a comer o país do interior. Ou seja, isto é um cancro. Está assente num sistema, como eu dizia há bocado, baseado em coimas e estamos a ver que a tensão está a aumentar. Isto vai ser um desafio para o investimento. Como nós sabemos, há muitos empresários portugueses que já atingiram um certo nível de qualidade de vida e já não querem investir mais, porque é mais preocupações, mais problemas para um ganho suplementar que é marginal.

Ainda não atingiu esse ponto?

Estou a analisar. Estou na fase do diagnóstico.

Apesar do processo difícil que teve com a TAP, que acabou por não ser processo nenhum, e que agora está a ter com a Azores Airline?

Estou a estudar. O caso da TAP para mim era simplesmente de compreensão de porque é que não havia solução. Levei alguns meses a compreender que havia uma solução. Continuo a pensar que não ficar com o controlo de um ativo estratégico que é a ferramenta mais importante do posto número um do PIB português, que é o turismo, estrategicamente é um erro. Agora percebi uma coisa simples. Aquela empresa está tão mal, tão mal, que a única solução que o Estado tem é vender um ativo que é tóxico, mais nada. Isso não é uma estratégia. Isto não é por não conseguirmos encontrar engenheiros e gestores portugueses para fazer o trabalho. Aliás, estão lá alguns que são muito bons. Isto é simplesmente porque é tão tóxico, isto é tanto uma novela brasileira que só tocar naquilo já queima. E, portanto, estamos numa situação em que, com todos os problemas que o Estado e o governo tem que resolver, este pode ser posto do lado lá e tratar dos outros. Posso compreender isso do ponto de vista humano, porque os líderes políticos são como todos nós, tem a sua capacidade de trabalho e têm de dormir algumas horas por dia. Do ponto de vista estratégico, eu acho que não é bom para o país; do ponto de vista pragmático, da gestão corrente do Estado e do governo, tomaram uma decisão acertada, pondo o tóxico para o lado de lá. A SATA é um décimo da TAP.

Mas está a ser difícil ficar com a SATA.

Sim. Eu estou muito descontraído como empresário porque não preciso da SATA para nada como empresário. A SATA é um problema para resolver e pode representar uma oportunidade de negócio resolvendo um problema ao país.

Ainda não atirou a toalha ao chão no caso da SATA?

Não, porque isto isto tem pano para mangas. Este concurso está a ser gerido de maneira tão amadora, com erros jurídicos tão graves, que isso só pode acabar no Tribunal. Na minha perceção, Portugal é um Estado de Direito. Vamos lá ver se é realmente. O concurso de venda de um ativo de Estado já dura há três anos, com milhares e milhares e milhares de papéis de burocracia, com um custo exorbitante para simplesmente fazer uma proposta. E o júri não está a respeitar as regras básicas do direito português. Isso é um problema que é jurídico. Depois temos um problema de liderança política. Como é que se pode dizer, como disse o júri no seu relatório preliminar, que estancar 40 a 70 milhões de euros de prejuízo pagos com o dinheiro dos portugueses todos os anos não é do interesse público. A proposta que nós fizemos diz que não é preciso injetar mais capital e que isto pode funcionar a partir de 2027. E tudo isto na base do facto de termos tomado a precaução de ir discutir e negociar com os dois principais sindicatos, o Sindicato de Pilotos e o Sindicato de Pessoal de Cabine, para que as evoluções necessárias fossem aceites. Eles demonstraram uma maturidade absolutamente fantástica, realmente muito boa, e o júri considera que isto não deve ser tido em conta na avaliação da proposta. Aquele relatório preliminar não tem pernas para andar. Nós já pedimos esclarecimentos à Comissão Europeia porque aquilo não tem pernas para dar. É amador, não é profissional, não honra o nosso país e é um concurso de Estado.

Vai acabar em tribunal?

Muito provavelmente, muito provavelmente.

Bruxelas devia ser responsabilizada por decisões para a indústria automóvel

Falemos um pouco da indústria automóvel. Tivemos uma guerra na Ucrânia, agora temos a guerra no Irão, com a pressão sobre os preços do petróleo e do gás. Vai novamente acelerar a eletrificação da indústria automóvel depois do recuo da Comissão Europeia?

Para já, o recuo da Comissão Europeia é um lose lose lose [perda, perda, perda].

Tem sido muito crítico desse recuo. Porquê?

Posso explicar porque é que estamos a perder. É lose porque estamos a recuar num certo tipo de metas que supostamente estão lá para proteger o planeta. O planeta está a perder porque estamos a recuar. É um lose para a União Europeia, porque toma decisões estruturantes e depois tem de recuar, a credibilidade da liderança da União Europeia já está muito má e, recuando em relação a esse tipo de decisões estruturantes, está cada vez a enfraquecer mais a sua liderança. E é um lose para os construtores automóveis que acham que aquilo é muito bom, mas obviamente é um erro crasso.

Porquê?

Porque passar 100% veículos elétricos para 90% veículos elétricos [Bruxelas alterou as metas para deixar de obrigar a emissão zero na venda de novos automóveis, para limitar a 10%] não muda os investimentos necessários e só obriga os construtores a guardarem motores térmicos com os custos associados para esses 10% de veículos térmicos. Os que dizem que isto não é um avanço estão a fazer o quê? Estão a fazer uma aposta de que daqui a alguns anos os 90% vão passar para 50 ou para 30%. É essa a aposta que estão a fazer. Esta é a última evolução da Comissão Europeia é só comunicação, mas realmente não ajuda o planeta, continua a enfraquecer a liderança europeia e cria mais complexidade para os construtores automóveis, não os dispensando dos investimentos necessários para a eletrificação.

Vai levar a que a China tome a dianteira definitiva nos carros elétricos?

Claro que vai bem. Isso é gravíssimo.

Isso é muito grave, porquê?

Já queimámos entre 50 e 100 mil milhões mais ou menos.

Queimar em que sentido?

Sobretudo nos investimentos que não vão ser utilizados. Eu não quero ser político, não tenho nenhuma intenção de fazer política. Mas há muitos líderes políticos que, por coisas que poderíamos considerar muito mais pequenas se demitiram, saíram e foram despedidos. Temos aqui entre 50 e 100 mil milhões que foram queimados por uma má gestão das regulamentações sobre as emissões e ninguém pede responsabilidade à União Europeia.

Por que é que acha que isso acontece? Não é pela defesa da Volkswagen e da Stellantis? Não é o poder da Alemanha e da França que está a levar a que a Comissão Europeia decida esses recuos e essas medidas?

Acho que a Comissão Europeia já viu as burrices que fez e está a tentar trazer soluções para corrigir o erro crasso que fez à partida. Mas essas soluções têm sempre efeitos secundários. Primeiro exemplo, pôs-se 30% de tarifas à importação de carros elétricos chineses. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos tentar estancar a competitividade do custo do modelo social chinês. Não vai chegar.

Porquê?

Porque as baterias de todos os carros elétricos ocidentais são chinesas. O que é que isso vai servir? Vai aumentar o preço das baterias para os construtores ocidentais e vamos penalizá-los. Isso foi um primeiro efeito secundário. O que se está a passar é muito simples. Os chineses, para além de terem uma competência sobre as células das baterias que é única no mundo, porque começaram dez ou 20 anos antes de nós, hoje já têm 7% de quota de mercado europeia e daqui a três anos terão 10%, o que, num mercado de 15 milhões, significa 1,5 milhões de veículos. São dez fábricas de 150.000 por ano. Portanto, há dez fábricas dos construtores europeus que vão ficar sem atividade nos próximos cinco anos. Isto quer dizer paletes a arder, pneus a arder, manifestações. No dia em que isso acontecer, chega lá uma empresa chinesa, fala com o responsável da região e diz: ‘está muito chateado com isto, é um problema social muito grave. Eu posso-lhe garantir os postos de trabalho durante 18 meses, 24 meses ou 36 meses e você dá-me a fábrica por 1 euro simbólico’. E obviamente que o responsável vai aceitar para que cessem as manifestações. Isto quer dizer que estamos a dar numa bandeja a indústria automóvel aos chineses. A situação criada é como se pedisse à equipa de futsal de Portugal para ir disputar o campeonato de basquetebol NBA nos Estados Unidos. Obviamente não vamos ganhar o campeonato NBA de basquetebol nos Estados Unidos com uma equipa de futsal português. Foi exatamente a situação que se criou. Isto é muitíssimo grave. O que é realmente um cancro é que ninguém pede responsabilidade à União Europeia.

A única maneira de prevenir isso seria avançar já com os 100% de eletrificação e obrigar as construtoras europeias a fazer os investimentos e a conversão?

A solução é muito simples mas não é novidade nenhuma e não é rocket science. Nós temos neste planeta 1,3 mil milhões de veículos térmicos em circulação. Na Europa, a idade média dos veículos em circulação é da ordem de 13 anos e meio. Todos os veículos com mais de 20 anos, incluindo veículos compactos, têm emissões superiores a 300 gramas de CO2 por quilómetro. Portanto, em vez de dar 5.000 euros, se for comprar um veículo elétrico, deveria dar 2.000 euros para comprar um carro com mais de 20 anos e vender um mild hybrid [semi-híbrido em que o carro tem um motor térmico e um motor elétrico] que emite menos de 100 gramas. Ou seja, substituir um carro com mais de 300 gramas de emissões por um carro com menos de 100 gramas de emissões com um subsídio de 2.000 euros, em vez de cinco ou 6.000 euros. E, ao fazer isto, está a reduzir drasticamente as emissões. Esse carro mild hybrid pode ser vendido a um preço de veículo térmico, a um preço que a classe média pode pagar. E como a classe média pode pagar esse veículo vai ter muito volume de venda e vai com muito volume substituir um carro de 300 por um carro de 100. Tem um impacto sobre o planeta muito positivo e muito rápido. Mas tem de lhe dar algumas vantagens que passam pelas facilidades de acesso, de parqueamento e de portagens e, portanto, pelo seu próprio mérito — silêncio, zero emissões, capacidade de aceleração, agilidade — vai deixar o carro elétrico impor-se nas zonas urbanas como sendo a solução e vai deixar as emissões reduzirem pela utilização do mild hybrid a preços que a classe média pode pagar. Tudo isto eu expliquei dez vezes a Bruxelas e foi já há cinco anos. Tudo isto é um dogmatismo. Há uma particularidade hoje que é muito interessante. Onde é que estão as ONG climáticas? Todos aqueles que empurraram o veículo elétrico há dez anos como sendo a solução, onde é que elas estão? Desapareceram. Porque é que as ONG desapareceram? Porque sabem bem que a única solução inteligente e pragmática era aceitar uma transição em que se combinasse o veículo elétrico com os mild hybrid e que não se fosse, basicamente e estupidamente, anti fóssil. Mas como as ONG foram dogmaticamente anti fóssil, o que lhes interessava era matar o fóssil, mesmo que fosse com um instrumento que não estava adaptado ao mercado, que era o veículo elétrico. Por isso é que já não se ouve falar das ONG climáticas, porque vamos ter de admitir que se vai resolver o problema utilizando o fóssil e nomeadamente o mild hybrid porque é o único que tem um custo aceitável para a classe média.

O custo do carro é importante e o elétrico ainda não conseguiu chegar a um preço convidativo.

Isto só funciona se vendermos os veículos eletrificados ao preço dos veículos térmicos. Está mais do que óbvio.

E isso ainda vai demorar quanto tempo?

Os carros estão à venda. É uma questão política, de regulamentos, mais nada.