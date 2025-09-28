Carpool com Ana Mendes Godinho: "Quando o candidato do PSD diz que não tem linhas vermelhas com o Chega é um alerta total para todos nós"

“A competir com Rita Matias? Era o que mais faltava”

Estamos aqui a chegar ao Hospital de Sintra, uma construção recente. Os seus adversários dizem que desde que existe veio trazer uma pressão sobre as equipas do Amadora-Sintra. O novo hospital veio resolver ou veio criar um problema?

Este investimento no Hospital de Sintra só foi possível graças à capacidade de gestão orçamental, nomeadamente de conseguir afetar cerca de 60 milhões neste investimento. É o único hospital do país construído por um município que o entrega ao Estado central, precisamente para garantir a resposta à população. É um investimento desejado há décadas e basta consultar nas notícias, muitos dos que agora são contra defenderam este investimento neste hospital, certamente mudam muito de ideias ao longo das circunstâncias, talvez de uma forma muito populista. Mas eu acho que é um investimento estratégico, determinante e fundamental para o concelho. Se fosse no meu tempo teria tido a mesma decisão, acho que foi de uma grande coragem do presidente Basílio, acho que é um grande orgulho para a população e é fundamental. Agora, naturalmente, é verdade e é crítico garantir que tem médicos e enfermeiros e isso é um problema nacional, como todos sabemos. Do meu lado, tudo farei enquanto autarca, nomeadamente para ter aqui um programa de captação e de fixação de profissionais de saúde, nomeadamente com um programa especial dentro das 10 mil casas, ter aqui 200 casas para profissionais de saúde, para garantir exatamente que esse é um elemento também de atração e de fixação de profissionais de saúde aqui para o hospital. Infelizmente, no cenário em que vivemos, tivemos várias promessas eleitorais por parte do governo que resolveriam em 6 meses o problema da saúde como problema de emergência, já se viu que verdadeiramente é um problema estrutural.

Marco Almeida diz que não teria feito este projeto e que investiria mais em unidades de saúde locais. Havia aqui outro caminho?

E o que eu lhe posso dizer só é que a história já mostra o que fizeram e o que não fizeram. Nos últimos 12 anos estava tudo por fazer, do ponto de vista do investimento nos centros de saúde, portanto até é curioso ouvir isso, e a requalificação dos centros de saúde foi feita exatamente nos últimos 12 anos, porque estavam num estado calamitoso, tal como estavam as escolas públicas. Dito isto, eu considero que, além do hospital, é muito importante desenvolver outro tipo de respostas de proximidade à população, nomeadamente na área da saúde. E a proposta que eu tenho é lançar um programa de médico ao domicílio para as pessoas mais velhas, que eu acho que é mesmo fundamental, até porque permite responder, mais uma vez, nesta lógica de proximidade, sem que as pessoas tenham de sair de casa, e garantindo, aliás, uma maior capacidade de personalização da resposta.

Temos falado no crescimento do Chega, isso deixa-a alerta neste momento?

O que me deixa alerta e que aliás me move para esta missão são as causas da insatisfação das pessoas.

Foi essa insatisfação que fez com que o Chega ganhasse este relevo?

Nós vivemos tempos em que a democracia está em risco a nível mundial, basta olhar para todo o enquadramento mundial e percebemos que isto é um fenómeno internacional e mundial e para o qual todos somos convocados e todos temos que dar a nossa voz e não deixar que retrocessos aconteçam, nem que velhos dogmas voltem a imperar, nomeadamente 50 anos depois.

Mas o Chega veio impor aqui um certo e determinado ritmo, uma dinâmica diferente na abordagem que os políticos fazem dos territórios e dos problemas das pessoas?

Não sou política profissional, sou uma política de passagem e de missão, mas sempre pautei a minha intervenção política como de proximidade e de grande leitura permanente junto das pessoas. É a minha forma de vida, aliás só me faz sentido estar neste momento, nesta missão, porque acredito mesmo que a vida é muito curta e todos os dias têm que contar, todos os dias tem que fazer a diferença e tem que se justificar. Confesso-lhe agora de uma forma já um bocadinho pessoal, mudei muito, esta minha inquietude acelerou-se muito com a morte da minha mãe, em 2010. Isso levou-me a valorizar cada dia das nossas vidas como um dia em que temos que fazer a diferença na vida dos outros nesta missão de serviço. E eu acho que neste momento nós somos todos convocados para uma missão de serviço: questões essenciais que são determinantes para nos sentirmos livres, e em que a liberdade pode ser exercida, podem estar em causa.

Convoca os políticos também a uma abordagem diferente?

Nós temos essa obrigação de conseguir responder realmente às necessidades das pessoas. E também conseguir explicar às pessoas e desmontar muitas vezes os bodes expiatórios ou as conversas mais demagógicas ou populistas que se construam. Dito isto, há problemas reais nas vidas das pessoas e há alertas reais que as pessoas nos dão através dos seus votos e nós temos a obrigação como sociedade de responder.

E é mais fácil falar com elas através do TikTok? Descobriu isso ou é para fazer ali uma concorrência à sua também adversária nesta corrida, Rita Matias, que tem essa presença muito assídua?

Sempre fiz. Estou presente nas redes sociais há muitos anos, aliás comecei com uma presença muito forte no LinkedIn.

É uma rede social diferente, não é nessa que o Chega tem maior penetração, mas sim nos TikToks, os Instagram, que permitem esse diálogo mais direto com as pessoas.

Mesmo no LinkedIn eu sempre assumi este diálogo mais direto com as pessoas, porque senti que era uma forma, um canal de chegar às pessoas de uma forma diferente, até para dar conta e mostrar o meu dia-a-dia. Às vezes, quando me perguntam o que é que fizeste no ano x, eu vou às minhas redes sociais porque acabam por funcionar até como o meu diário de vida e o meu compromisso de prestar contas às pessoas do que é que eu tenho feito. Portanto, a minha presença nas redes sociais acaba por ser isso, tenho procurado naturalmente também que as redes sociais sejam uma forma de chegar às pessoas, seja do ponto de vista de partilha de informação do meu programa, das medidas que pretendo fazer, mas também e assumi também sempre muito isso nas redes sociais como uma forma de valorizar o concelho. Fui secretária de Estado de Turismo quatro anos, e já na altura, assumi muito a presença no digital, aliás, como um instrumento poderosíssimo de promoção de Portugal.

Está a dizer que não está a competir com a Rita Matias.

Era o que mais faltava! Não tenho que competir, nem quero competir com ninguém, eu estou aqui por uma missão que assumi e acredito que as pessoas olham para mim e por mim, não é para os outros.

E o que é que aconteceu ao PS, na gestão aqui também da coligação ao PS local, assustou-se com essa presença mais forte do Chega no território e rejeitou a coligação de esquerda?

Qualquer partido democrático tem liberdade e vive, aliás, da diversidade das suas opiniões, e houve claramente aqui diferenças de opiniões sobre a estratégia que devíamos seguir do ponto de vista de autárquicas. Agora isso está completamente ultrapassado, neste momento eu acho que é interessantíssimo ver as equipas compostas por elementos do Partido Socialista e do Livre no terreno. Acho que neste momento é evidente que somos muito mais do que a soma de duas partes, somos mesmo uma proposta que acrescenta muito valor pela riqueza da diversidade do tipo de pessoas até que juntamos.

E se não tivesse sido assim com esta estratégia, o PS não poderia contar consigo como candidata? É verdade que chegou a ponderar não estar nesta corrida?

Eu tenho uma coisa na minha vida que é todos os dias faço reset e todos os dias o meu objetivo é o próximo.

Já fez reset do episódio em que quis desistir da candidatura?

Eu defini objetivos muito claros e sou muito determinada nos meus caminhos e muito focada. E tenho regras, e as regras eram claras, as regras foram cumpridas, cá estamos cheias de entusiasmo.

Foram cumpridas com a ajuda da Federação da Área Urbana de Lisboa, porque teve de ser um processo avocado para, a um outro nível, avançar-se com a coligação.

Só mostra até mais força desta grande frente de entusiasmo que está ao serviço do concelho. É uma mobilização das pessoas. Eu não sei se viu, mas nós tivemos aqui a apresentação dos candidatos, das equipas candidatas às Juntas de Freguesia na Ribafria, no sábado passado, e foi extraordinária a mobilização. A mim deu um entusiasmo brutal, cheio de centenas e centenas de pessoas, muito mobilizadas e cheias de confiança no caminho que estamos a seguir. Acho que maior prova de mobilização e de entusiasmo ninguém teve.

Não tem pena que não tenha sido possível fazer uma coligação mais alargada?

Esta é uma coligação com os valores daquilo que eu considero que é fundamental aqui para o concelho de Sintra, dos valores da solidariedade, do equilíbrio entre os princípios das respostas sociais, mas também do investimento e de procurar ter dois pés e uma cabeça, seja no investimento das respostas sociais, seja do ponto de vista do posicionamento económico e da formação do concelho, e do salto que eu acredito que o concelho está exatamente no momento certo para dar, para ser o concelho com maior crescimento na área metropolitana, para se posicionar como um dos grandes motores de crescimento económico de Portugal. E por isso acho que esta é a conjugação dos valores certos, uma coligação que mistura dois partidos, mas que eu acho que traz oxigénio aos dois partidos.

O PS está disponível para coligações, por exemplo, com o PSD para travar possíveis investidas do Chega na gestão camarária?

A minha história também fala por mim, sempre fui mulher de diálogo e de construção de soluções partilhadas para chegarmos a caminhos comuns, quando os caminhos são comuns e os objetivos são comuns. Naturalmente, tenho uma preocupação enorme, a partir do momento em que o candidato do PSD diz que não tem linhas vermelhas com a extrema direita, alerta total para todos nós. Preocupa-me imenso.

Essa postura de Marco Almeida face ao Chega fá-la ter linhas vermelhas com o candidato do PSD?

As minhas linhas vermelhas são com movimentos extremistas e com movimentos que põem em causa a democracia e que põem em causa os valores que nos unem como sociedade, os valores da extrema direita. Tenho linhas vermelhas principalmente quando fica em causa a dignidade das pessoas. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Uma linha vermelha que eu acho inconcebível: como é que nós temos neste momento regras que impedem uma pessoa, em caso de necessidade, aceder a um hospital? Como é que nós temos pessoas que defendem neste momento que uma criança, por ser filha de um imigrante, não tem direito a refeições nas escolas? Imagine uma criança que tem o processo pendente, à espera, e neste momento não tem acesso a refeições escolares. Eu diria que isto é criminoso e viola a dignidade humana. Os meus princípios, os princípios da coligação que eu represento são os valores do humanismo e os valores de uma sociedade que encontra soluções, que não põe a cabeça na areia, que não vive em bolhas da areia da praia, e que encontra soluções concretas, focadas, mas também com rapidez.

“Tenho um plano A: ganhar a Câmara de Sintra”

Estamos a chegar ao Centro Histórico de Sintra, e ainda bem que fala dessa sua experiência no turismo, aqui há uma natural procura turística, mas quem é de Sintra queixa-se muito que isto já é uma espécie de “Disneylandia turística”. Esta descaracterização também dos espaços e dos centros históricos com esta saturação de turismo não acaba por ser contraproducente?

No Turismo lancei na altura uma estratégia baseada na sustentabilidade do turismo nas várias dimensões, ao longo do ano, ao longo do território, abrir e desconcentrar a procura e também ao nível da sustentabilidade social. Ou seja, o turismo só interessa se interessar à população. Eu acho que é evidente que nós temos que ter a capacidade de gerir as cargas do território. Eu acho que aqui no caso de Sintra, nós temos de ter a capacidade de medir a carga e de gerir a sobrecarga.

Medir a carga para fazer o quê?

Para avaliar a carga, qual é a carga que o território…

Mas só para avaliar ou para pôr ali uma portagem à entrada e pôr um limite?

Não, para avaliar a carga e gerir a sobrecarga, ou seja, as duas dimensões. E criar medidas, implementar medidas que têm a ver com gestão, seja de turistas, seja da própria mobilidade e do trânsito. Nós precisamos de ter aqui uma imposição de, por exemplo, as pessoas só visitarem o Palácio da Pena, se reservarem previamente online. Aí, no fundo, o que está a gerir é a própria expectativa das pessoas. É uma gestão racional dos sítios e é mesmo importante dar esse passo. Também acho que é fundamental termos os parques de estacionamento de entrada, com minibus que garantam o transporte dos parques de estacionamento satélites e com bilhética integrada que garanta a bilhética do parque de estacionamento, do transporte e do acesso aos principais pontos que as pessoas querem visitar. Portanto, gestão. Hoje em dia, os sítios que têm carga turística, que têm procura turística, têm que ter mecanismos de gestão de carga. Portanto, o que eu considero é que deve ser reforçado e deve haver aqui um gabinete de gestão do próprio sítio de património cultural e natural, com meios reforçados. Hoje em dia já existe, mas não tem meios suficientes para a missão que tem. E a missão tem que integrar as várias dimensões, não só dos monumentos, mas também da própria gestão da mobilidade e do espaço público integrado.

Se não as coisas não correrem como deseja no dia 12 de outubro, ou seja, se não vencer as eleições, acha que só volta a Sintra em turismo?

Eu tenho um plano A, que é ganhar a Câmara de Sintra nesta missão que eu assumi.

Não vai dizer que não vai falar do plano B.

Não, não, eu não vou lhe dizer.

Assume o lugar de vereadora ou não?

Por opção, deixei a Assembleia da República, era deputada da Assembleia da República, e assumi esta minha missão porque acredito mesmo, 360 graus, que Sintra precisa, neste momento, de uma pessoa com as minhas características para dar o salto que precisa. Portanto, de corpo e alma, todos os dias, desde janeiro deste ano, todos os dias, diariamente, converso, estou com as pessoas do concelho de Sintra nas 15 freguesias, construindo este programa em conjunto. E, portanto, eu estou cá de corpo e alma para fazer.

Se não ganhar as eleições vai ocupar o seu cargo de vereadora?

Eu tenho um plano A, que é ganhar as eleições, e isso tudo farei porque acredito que essa é a minha missão, neste momento assumi mesmo que esta é a minha missão, por isso é que também abdiquei da Assembleia da República, porque achei que a minha missão era de me entregar de corpo e alma. É isso que estou a fazer, corpo e alma, nesta missão em que eu acredito e que estou mesmo convencida que é o momento determinante em que Sintra precisa de uma pessoa com experiência nas várias dimensões, com pragmatismo, com capacidade de construção e, acima de tudo, com uma entrega total, que é isso que eu, neste momento, assumo aqui com as 400 mil pessoas que têm direito a que Sintra se afirme pela sua centralidade e não pela periferia. Foi isso que eu fui fazendo na minha vida, seja no turismo, de colocar Portugal no mapa do mundo, seja no trabalho de colocar as pessoas sempre no centro da minha intervenção, por exemplo, na pandemia, e a forma como assumi a resposta às pessoas como uma missão de vida. A vida é mesmo muito curta e tem que ser vivida com intensidade máxima. Na minha vida, aprendi um lema que me acompanha sempre, que é, “com calma e com alma”, tudo se consegue, mas, acima de tudo, com uma entrega total.