Quase uma semana e três demissões depois, Fernando Medina falou, por fim, sobre o caso que abalou a política nacional nos últimos dias de 2022. No átrio do ministério da Economia, após uma conferência de balanço do ano que juntou três ministérios, foi sobre um quarto, o das Infraestruturas, que lavou as mãos. Em 20 minutos de perguntas e respostas aos jornalistas, Medina não deu só explicações. Foi da calma à irritação, não poupou a gestão da TAP, ameaçou com processos “jornalistas e comentadores” e garantiu que “aos que jogam de forma baixa” vai “responder com verdade e elevação”.

O escrutínio a Alexandra Reis que não existiu “a esse ponto”

Não foi o percurso profissional de Alexandra Reis que levou Fernando Medina a pedir a demissão da sua secretária de Estado, mas as circunstâncias da atribuição da indemnização, o que retirou “autoridade” à própria e ao Ministério das Finanças perante a relação com os cidadãos e o país. Essa foi uma das principais linhas argumentativas da defesa do ministro das Finanças perante as perguntas dos jornalistas, até porque Fernando Medina não poupou nos elogios às competências e à experiência de gestão de Alexandra Reis: falou no seu currículo “intocável”, que “não deve ser beliscado”, numa gestora “muito reconhecida”, com uma experiência “muito larga no setor privado”, assim como ao nível da gestão pública — e, particularmente, num dossiê complexo como o da TAP.

