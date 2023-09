Continua a dor de cabeça de André Ventura. A cerca de nove meses de umas eleições importantes para o partido (atendendo às expectativas que o próprio líder criou), continua sem existir um candidato óbvio às eleições. Pelo contrário. António Tânger Corrêa pode ter dado um passo em falso quando disse ter a “certeza” de que tinha o perfil certo para o cargo, o tipo de sugestões que não costuma agradar ao líder do Chega, e António Pinto Pereira, ex-dirigente do PSD, tem vindo a ganhar um protagonismo que deixa a porta escancarada para se poder tornar no cabeça de lista do partido às eleições europeias.

Há quatro meses o processo era aparentemente menos complicado aos olhos do presidente do Chega, que apontava setembro como o mês em que teria a escolha do candidato fechada. Agora, fonte do partido assegura ao Observador que só depois das eleições da Madeira, a 24 deste mês, haverá tempo para pensar nas europeias a fundo, ainda que não só o perfil como o nome do candidato já tenham sido debatidos ao longo dos últimos meses em vários fóruns dentro e fora do Chega — e as dúvidas são muitas. O processo só estará concluído mais perto do fim do ano e a última palavra será, como sempre, de André Ventura.

O Chega vai pela primeira vez a votos numas eleições europeias — em 2019 falhou a primeira tentativa e acabou integrado na coligação Basta que não elegeu qualquer eurodeputado, mesmo com Ventura a cabeça de lista — num cenário com várias incógnitas para o partido. Se, por um lado, numas eleições de voto tendencialmente mais livre o Chega pode beneficiar de uma possível penalização do PS, de um PSD que não tem sido capaz de se afirmar nas sondagens e da provável saída dos eurodeputados de CDS e PAN, o partido também receia uma forte mobilização de eleitores para partidos que vão a jogo com “pesos pesados”. E, neste sentido, a estratégia está alinhavada: com Ventura fora do boletim de voto é preciso um rosto forte que carregue o nome do Chega.

