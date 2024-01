O Chega está a reivindicar o direito à piscina dos grandes, dedicado a desvalorizar o PSD no combate à esquerda e focado em forçar uma narrativa de que a verdadeira alternativa a Pedro Nuno Santos é André Ventura. Na estratégia do partido de Ventura, desvendada no primeiro dia de Convenção, Luís Montenegro é praticamente ignorado, com o combate pelos votos à direita a ser feito com ataques diretos à nova Aliança Democrática.

No dia em que André Ventura apresentou a Convenção como o “momento de afirmação”, o Chega passou do “estar preparado para governar” da última reunião magna para um “está na corrida com PS e PSD” para governar. O líder do Chega elevou a fasquia e, em vez de se ficar por pedir o pódio, demonstra a ambição de lutar pelo primeiro lugar. “Vamos acabar com o tempo em que foram os dois partidos a governar Portugal”, prometeu.

É com esse empurrão que o Chega procura empolgar o eleitorado à direita, insistindo na ideia de que é possível sonhar e Rita Matias foi uma das primeiras a dizê-lo de forma clara: “Vamos levar André Ventura a primeiro-ministro”, arrancando um aplauso de pé na plateia. E focou-se na possibilidade de o Chega ser a resposta ao socialismo que acusou de ter roubado “o futuro do país”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.