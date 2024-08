Cientistas estimam que calor provocou 47 mil mortes na Europa em 2023. Países estão mais bem preparados, mas o corpo humano "tem limites"

As altas temperaturas na Europa provocaram a morte de mais de 47 mil pessoas só em 2023, o ano mais quente de que há registo até agora. Os números foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal), que analisou dados de 35 países europeus, incluindo Portugal, onde morreram 1.432 pessoas. Os autores do estudo destacam, no entanto, que a população está cada vez mais consciente dos perigos da exposição prolongada ao calor. Notam também que há várias medidas em vigor que já estão a fazer a diferença, estimando que as mesmas temperaturas teriam provocado no início do século uma mortalidade 80% superior à registada em 2023, mas alertam que há limites ao que é possível fazer caso as temperaturas continuem a aumentar.

Perante as temperaturas elevadas que se fazem sentir no verão, os especialistas não se cansam de recordar à população os cuidados a ter, especialmente numa altura em que os termómetros vão marcando novos valores históricos. Só no mês passado o mundo bateu o recorde do dia mais quente alguma vez registado a 22 e 23 de julho. Além disso, é “cada vez mais provável” que 2024 supere os números de 2023 e se torne o ano mais quente de sempre, segundo avisou na semana passada o programa europeu Copernicus, lembrando os “efeitos devastadores das alterações climáticas”.

“Confrontado com o calor, o nosso organismo tenta reagir e encontrar um mecanismo de compensação, mas há limites“, sublinha o cardiologista Fausto Pinto. Em quatro perguntas e respostas explicamos como o corpo humano, que segundo alguns estudos é capaz de perceber diferenças de temperatura tão pequenas quanto 0,9°.C, reage às temperaturas elevadas, quais os maiores perigos da exposição prolongada e que medidas estão a ajudar a prevenir uma maior mortalidade.

Qual o impacto das temperaturas elevadas no corpo humano?

O corpo humano é regulado para manter uma temperatura corporal interna de cerca de 37.ºC. Quando os valores nos termómetros sobem, afetando o corpo humano, este sabe como deve reagir: os vasos sanguíneos dilatam, aumenta a sudação, a tensão arterial baixa, os batimentos cardíacos aumentam e os movimentos respiratórios também. Tudo isso é fruto do trabalho do chamado sistema homeostático, que é o responsável por garantir que tudo está em equilíbrio no nosso organismo para nos mantermos vivos. “São mecanismos de compensação, mas são transitórios”, começa por enquadrar o cardiologista Fausto Pinto em declarações ao Observador.