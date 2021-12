Comida do mundo, produtos sazonais e receitas reinventadas: 28 novos restaurantes para conhecer em Lisboa e no Porto

Rua de S. Paulo 18, Lisboa. Tel.: 966 028 229 (mel@museueroticodelisboa.pt). Todos os dias, das 19h30 às 03h; de quinta a sábado, até às 04h

Porto

Seiva – Plant Based Restaurant

É o primeiro restaurante do chef David Jesus — apesar de jovem, no currículo já soma carimbos do Feitoria ou da Fortaleza do Guincho, entre outros exemplos. Embora natural de Setúbal, foi em Leça da Palmeira que encontrou o espaço para materializar o conceito Seiva, cujo nome é uma referência à família — seiva vem de resina e homenageia o resineiro, profissão tanto do pai como o do avô de David Jesus. O restaurante plant based (100% de origem vegetal) data dos últimos dias de setembro e é o resultado da necessidade do chef em aproximar-se da natureza, sobretudo durante a pandemia. Existem três menus distintos, o Despertar (pequenos-almoços), o Non Stop (que consiste em snacks para lanchar) e o Assinatura (o menu principal). Praticamente tudo o que chega à mesa tem base vegetal, com a exceção a ser o prato “Fora da Carta”, que todos os dias resulta de uma proteína diferente. E é também todos os dias que o chef vai ao Mercado de Matosinhos (quando não consegue, há quem faça as compras por ele), sendo que apenas cozinha o que é local e o que está na estação. A paella de raízes (arroz de alcácer, bola de aipo, batata doce e maionese de alho assado) e a lasanha tailandesa (tofu estufado, especiarias, coco, caril tailandês, molho tomate assado) são os pratos com mais saída. A carta completa pode ser consultada aqui.

Rua Sarmento Pimentel 63, Leça da Palmeira, Porto. Tel.: 910 546 756. De terça-feira a sábado, das 11h às 22h; aos domingos, das 11h às 16h

The Orthodox

Primeiro, as introduções: Andrey Mikheev, oriundo da Rússia, é o chef, Fanis Stylianou, do Chipre, é o barista, e Emanuele Mangialardi e Dario Papale, ambos italianos, os donos. O The Orthodox abriu no final de agosto e é o resultado da ambição das duas duplas. Andrey e Fanis já se conheciam e andavam à procura de um lugar onde pudessem trabalhar juntos. Certo dia são apresentados a Emanuele e Dario, engenheiros de profissão e amantes de comida, que decidem investir no espaço que pretende ser um ponto de encontro no bairro, onde é possível beber café da especialidade e provar comida do mundo, fruto das muitas viagens feitas pelo chef, sobretudo por terras asiáticas, e da vontade de experimentar. Vai daí que, além da pastelaria e do menu fixo, todos os fins de semana haja receitas de diferentes nacionalidades — a título de exemplo, já desenharam menus russos, gregos, mexicanos, americanos ou tailandeses (todos os dias, na última meia-hora os artigos de pastelaria e pão ficam com 50% de desconto). O espaço quer ainda encorajar artistas locais e orquestrar pequenas exibições.

Rua de Miguel Bombarda 418, Porto. Contacto: theorthodox.pt@gmail.com. De quarta a sexta, das 09h às 16h; aos sábados, das 10h às 19h; aos domingos, das 10h às 16h

Monteen

Shanny Alma e Guil mudaram-se há cinco meses para o Porto vindos de Tel Aviv. Vindos também do mundo da restauração, não descansaram enquanto não criaram o próprio negócio: e é dessa vontade que nasce o muito recente Monteen (remete para a alcunha da avó de Shanny, cujo nome Mazal significa “sorte” em hebraico). A paixão pela Invicta aconteceu inesperadamente durante uma das muitas viagens do casal. “Sentimos que o Porto era o local para nós”, diz a proprietária em inglês — apesar de compreender português, ainda lhe é difícil falar a língua de Camões. Aqui, a comida é essencialmente mediterrânea e à mesa chegam nomes familiares: tahini, húmus, baba ganoush ou laffa (uma espécie de pão). É tudo fresco e feito no local, garantem, e a matéria-prima nacional é usada ao máximo (exceto as especiarias e o thanini que vieram de Israel). É normal que o menu mude, até porque a dupla apenas trabalha com produtos sazonais, e há também opções para vegetarianos e veganos. O vinho, esse, é português e os cocktails são tão caseiros quanto o possível. No futuro, Shanny e Guil querem ter música ao vivo e acolher o trabalho de artistas variados.

Largo do Doutor Tito Fontes 147, Porto. Tel.: 220 993 983. Das 12h30 às 18,h aos dias de semana; até mais tarde aos fins de semana (o horário ainda está a sofrer ajustes dado o soft opening)

Muro do Bacalhau

João Pupo Lameiras e Pedro Sottomayor já eram sócios no restaurante Bacalhau quando, a sensivelmente 50 metros dali, surgiu a oportunidade de abrir um outro espaço, agora com um terceiro elemento, João Sottomayor. Um minuto a andar é a distância que separa o primeiro do segundo restaurante, Muro do Bacalhau, que abriu em agosto deste ano — o nome remete para o projeto que nasceu primeiro e é também uma referência imediata à morada. De tanto gostarem daquela zona, na Ribeira, os três sócios arregaçaram as mangas e viram nascer uma nova casa com uma carta baseada na comida portuguesa (mas nem por isso nos pratos tradicionais portugueses). No menu “livre e democrático”, de pratos pequenos, para dividir, estão exemplos como a sopa de castanhas com tosta de queijo de ovelha e pera, choco com molho de vinho verde e coentros, e ainda bacalhau com molho de gema.

Muro dos Bacalhoeiros 122, Porto. Tel.: 220 101 186 Todos os dias, das 12h às 22h

Manso

Setembro marcou a abertura em modo soft opening do Manso, nascido a quatro mãos de uma amizade de 15 anos. Jorge Azevedo e João Magalhães, ambos de 31 anos, são os amigos de longa data que assinam o projeto — o primeiro está ligado à área do turismo, o segundo é cozinheiro. Quando em 2020 surge a proposta de investir na padaria Cultura, João aceita o desafio. Com o tempo, começa a perceber que as refeições vão ganhando mais peso do que o pão em si — a reformulação e a mudança de conceito e nome para Manso acontece também à boleia de Jorge, que se torna no segundo sócio. Após dois ou três meses de obras (ainda que mais reformulações sejam feitas no futuro), o restaurante reabre ao público, onde o destaque vai para os produtos sazonais de pequenos produtores (também os vinhos e as cervejas são nacionais). No Manso, a ideia é ficar a meio caminho entre o tradicional tasco e o fine dinning, até porque entre os dois há um “gap muito grande”, diz a dupla, que opta pela informalidade. Na carta, ei-los: o tártaro de gambas do Algarve, o arroz de polvo, a cachaça de porco alentejano e puré de castanha e ainda o pombo com brioche e cogumelos.

Rua Professora Mota Pinto 170, Porto. Tel.: 912 497 648. De terça a domingo, das 12h às 15h e das 19h30 às 23h (fecham no dia de Natal e Passagem de Ano)

Real by Casa da Calçada

O antigo restaurante Graça Real transformou-se recentemente no Real by Casa da Calçada. O espaço que agora leva a assinatura do portuense Paulo Lobo ao nível do design de interiores é um restaurante, mas também um café bistro e um cocktail bar, tendo ainda um espaço reservado para eventos. Olhando para o que chega à mesa, a aposta é nos produtos de qualidade e nacionais trabalhados por uma equipa jovem liderada pelo chef Hugo Rocha. Também a carta de vinhos faz o elogio ao que é nacional, com cerca de 100 referências vindas de pequenos produtores (os champanhes são, naturalmente, a exceção). Ao almoço há menu executivo e ao jantar o serviço acontece à carta. Já o cocktail bar funciona às sextas e sábados, com direito a DJ residente — na carta estão mais de 30 referências de rum.