Como envelhece o coração humano? Cientistas portugueses aliam-se a equipa internacional para estudar babuínos e chegar à resposta

Há, no entanto, uma outra razão para o grupo ter sido apenas constituído por fêmeas. É que a equipa também está a investigar como é que os hábitos das mães durante a gravidez podem afetar os descendentes e programar para doenças cardiovasculares. O doutoramento da investigadora já tinha sido sobre um tema semelhante — como a má nutrição durante a gravidez potencia as doenças cardiovasculares nos descendentes — e abriu caminho à consolidação da parceria internacional, que, além do Instituto de Investigação Biomédica do Texas, envolve a Escola de Medicina da Universidade Wake Forest, a Universidade do Wyoming e a Universidade do Texas.

Os próximos passos de um longo caminho para prevenir doenças e agir atempadamente

Apesar de o grupo alvo deste estudo terem sido só fêmeas, a equipa vai agora estudar os efeitos nos machos e já iniciou a recolha de tecidos. “Queremos fazer essa comparação e ver se os mecanismos são os mesmos, se as idades em que ocorrem as alterações são as mesmas ou não para os animais do sexo masculino”, diz Susana Pereira. Mas há mais a fazer e os investigadores querem validar os seus resultados ao fazer um novo estudo com a mesma espécie, mas em indivíduos com doença cardíaca.