Como Ricardo Salgado terá corrompido um vice-presidente do Banco do Brasil para conseguir linha de financiamento de 200 milhões

A associação do crime de corrupção à figura do poderoso banqueiro Ricardo Salgado tornou-se clara em agosto de 2014 — momento em que o Banco Espírito Santo foi alvo de resolução decidida pelo Banco de Portugal liderado por Carlos Costa. Pouco tempo depois, descobriram-se evidências de que existia um saco azul no Grupo Espírito Santo (GES) para financiar pagamentos ilícitos que tanto podiam representar casos clássicos de fuga ao fisco — com salários e prémios decididos em Lisboa por Salgado mas pagos à família Espírito Santo, administradores e a altos funcionários do BES e do GES em contas bancárias de bancos suíços, longe do olhar da Autoridade Tributária — como podia traduzir suspeitas de corrupção.

Foi assim que Ricardo Salgado foi pronunciado para julgamento por crimes de corrupção ativa do ex-primeiro-ministro José Sócrates e de Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, ex-líderes da Portugal Telecom; vai igualmente responder em julgamento por vários crimes de corrupção no setor privado dos seus próprios funcionários no BES e no GES que colaboraram consigo na alegada gestão fraudulenta dos bancos e empresas da família Espírito Santo; e já foi igualmente acusado de mais de 20 crimes de corrupção ativa no comércio internacional por alegadamente corromper diversos altos responsáveis políticos e gestores públicos venezuelanos e também Allan Simões Toledo, na altura vice-presidente do Banco do Brasil.

São precisamente os factos relacionados com a alegada corrupção de Simões Toledo que levaram esta semana o Tribunal Central de Instrução Criminal a pronunciar Ricardo Salgado para julgamento pelos crimes de corrupção ativa no comércio internacional e branqueamento de capitais, em regime de co-autoria com diversos altos funcionários do GES e um casal de advogados. O Observador conta-lhe todos os pormenores de um caso que foi revelado em exclusivo em novembro de 2018.

Os factos que o MP imputa a Ricardo Salgado: de Lisboa para o Dubai (para chegar ao Brasil)

O centro desta acusação do MP reside nos cerca de 1,8 milhões de dólares (cerca de 1,6 milhões de euros ao câmbio atual) que Allan Simões Toledo recebeu em várias tranches no início de 2012 numa conta bancária aberta no Espírito Santo (ES) Bankers no Dubai. Tal montante tinha sido transferido pela sociedade offshore Espírito Santo (ES) Enterprises, o famoso saco azul do GES, a partir de uma das suas contas no Banque Privée Espírito Santo por alegadas ordens de Ricardo Salgado.

Contudo, Allan Simões Toledo não abriu uma conta no ES Bankers no Dubai em nome próprio. A conta foi aberta em nome de uma sociedade offshore chamada Travbell Assets, SA — que foi criada no Panamá pelo escritório de advogados Aleman, Cordero, Galindo e Lee, um dos principais concorrentes do escritório Mossack Fonseca, que esteve na origem do caso Panama Papers.