Por que razão Ricardo Salgado e Álvaro Sobrinho vão ser julgados no caso BES Angola?

É por mais de 20 crimes que vão responder em julgamento, no chamado caso BESA, Ricardo Salgado (ex-presidente executivo do BES), Álvaro Sobrinho (ex-presidente do BES Angola), Amílcar Morais Pires (ex-chief financial officer do BES) e a Hélder Bataglia (ex-presidente da ESCOM e ex-administrador do BES Angola) — as principais caras da marca Banco Espírito Santo (BES) em Portugal e em Angola durante mais de 20 anos.

Está em causa a alegada apropriação ilícita de mais de 400 milhões de euros do banco angolano da família Espírito Santo por parte de Álvaro Sobrinho (que terá ficado com a principal parte, segundo o Ministério Público), Ricardo Salgado, Morais Pires e Bataglia. A juíza de instrução criminal Gabriela Lacerda Assunção classificou os vastos indícios documentais recolhidos pelo Ministério Público como “impressiva prova”. O crime de burla agravada, por engano deliberado dos investidores que acorreram ao último aumento de capital social do BES, foi alargado a Álvaro Sobrinho e agora inclui Salgado, Morais Pires e Rui Silveira e diz respeito ao período entre 2007 e 2014.

As 21 sociedades offshore que terão servido para desviar cerca de 390 milhões

Álvaro Sobrinho foi acusado em julho de 2022 pela procuradora Rita Madeira de ter criado um alegado esquema baseado em sociedades offshore com contas abertas em bancos suíços e de outras jurisdições. A investigação ao caso BESA permitiu identificar 21 sociedades offshore com sede em diferentes paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Seychelles, entre outros, que tinham Sobrinho como beneficiário.

Terá sido através dessa rede de sociedades offshore que Sobrinho desviou um total de cerca de 390 milhões de euros entre 2007 e 2012, sendo essa a base da acusação dos 13 crimes de abuso de confiança agravado.