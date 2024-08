Ricardo Espírito Santo. O banqueiro português que os nazis queriam envolver no plano para recolocar um ex-Rei britânico no trono

Foi tudo fruto de um acaso. Nem o nome, nem a família — que, durante décadas, viria a ser uma das mais poderosas do país — existiam. “O meu bisavô nasceu de pai incógnito. E foi batizado numa igreja. Quem o trouxe foi uma parteira. E o padre, na altura, pensou e deu-lhe o nome ‘Espírito Santo’. O padrinho foi um empregado da igreja e a ‘madrinha’ foi Nossa Senhora. Portanto, o meu bisavô nasceu nestas condições. Dizem que ele era filho de um aristocrata que tinha tido esta criança fora do casamento”, afirma José Maria Ricciardi, bisneto do fundador da dinastia Espírito Santo.

Há uma forte hipótese de o pai de José Maria do Espírito Santo e Silva ter sido o Conde de Rendufe, que teria tido um filho fora do casamento com uma criada e depois o abandonou ao destino. Mas José Maria não precisou de nascer num berço de ouro para conseguir pôr de pé um império. Em 1869, com apenas 19 anos, fundou uma casa de câmbios. O sucesso foi tão grande que viria a ser transformada em banco. E quando morreu, em 1915, passou o banco aos três filhos homens legítimos: José, Ricardo e Manuel (tinha ainda uma filha chamada Maria, teve outras duas filhas do primeiro casamento, Maria Justina e Luísa Cândida, e no testamento assumiu ainda a paternidade de quatro filhos bastardos).

Por essa altura, em 1915, Ricardo Espírito Santo tinha apenas 15 anos. Isso não o impediu de ser o secretário-geral da casa bancária, ao passo que o irmão mais velho, José, com 20, era o presidente. Os irmãos “trabalhavam dia e noite”, recorda José Maria Ricciardi, neto de Ricardo, que ficou com os dois primeiros nomes do bisavô.

Mas, em 1932, uma história de um amor proibido veio mudar tudo. José, que era casado, apaixonou-se por Vera Cohen, irmã da mulher do próprio irmão, Ricardo. No final desse ano, envia-lhe uma carta com uma mensagem curta: “Faz as malas que eu vou mandar-te raptar”. E partiram para Paris.

José Maria Ricciardi recorda como, naquela altura, o caso foi um escândalo. “E ele veio ter com o meu avô, Ricardo, e diz-lhe: ‘Olha, Ricardo, eu vou-me embora para Paris porque não aguento aqui a pressão desta gente toda. Vou com a tua tia Vera, mas não tenho dinheiro suficiente para viver em Paris. Portanto, vou vender-te a minha posição no banco.” E foi assim que, aos 32 anos, Ricardo Espírito Santo fica à frente daquele que, muito em breve, viria a ser o maior banco do país.