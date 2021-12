Ricardo Salgado acusado de ter corrompido ex-banqueiro brasileiro ligado ao PT de Lula da Silva

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter sido acusado pelo Ministério Público de ter alegadamente corrompido José Sócrates (ex-primeiro-ministro), Henrique Granadeiro e Zeinal Bava (ex-líderes da Portugal Telecom) na Operação Marquês e de ter alegadamente subornado os seus próprios funcionários do BES no processo principal do caso Universo Espírito Santo, Ricardo Salgado foi agora acusado de ter alegadamente corrompido um ex-vice-presidente do Banco do Brasil.

Em causa estão pagamentos feitos pela sociedade offshore Espírito Santo Enterprises, o famoso ‘saco azul’ do Grupo Espírito Santo, de cerca de 2 milhões de euros a Allan Simões Toledo, assim se chama o ex-banqueiro brasileiro ligado ao PT de Lula da Silva, que foram revelados em exclusivo pelo Observador em novembro de 2018. Os pagamentos terão sido realizados, de acordo com a acusação do Ministério Público (MP), por ordens de Ricardo Salgado e teriam um objetivo simples: que Simões Toledo alegadamente exercesse a sua influência enquanto administrador do Banco do Brasil para que fosse aprovada uma linha de crédito de cerca de 200 milhões de dólares (cerca de 176,1 milhões de euros ao câmbio atual) para financiar o BES.

Tal linha de crédito terá sido concedida em 2011 quando Ricardo Salgado e os diretores do BES mais próximos de si já tinham consciência de que o Grupo Espírito Santo atravessava dificuldades financeiras, já tendo começado as alegadas práticas de falsificação da contabilidade das principais holdings do grupo que o MP imputa a Salgado.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal confirmou a acusação ao início da noite desta quarta-feira, tendo assegurado que foram imputados formalmente os “crimes de corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional, branqueamento, corrupção passiva no sector privado e falsificação de documento” a “sete arguidos singulares.”

Advogados portugueses igualmente acusados e ex-banqueiro brasileiro com certidão

Além de Ricardo Salgado, também João Alexandre Silva (ex-diretor do BES Madeira) e Paulo Murta (ex-funcionário da Gestar) foram igualmente acusados em regime de co-autoria com o ex-líder do BES. O mesmo aconteceu com outros funcionários do GES chamados Paulo Nacif Jorge e Humberto Coelho.

Outros acusados deste segundo processo do caso Universo Espírito Santo a ser concluído é o advogado Miguel Caetano de Freitas e a sua mulher Sofia Ribeiro. O escritório de advogados Caetano de Freitas Associados também foi acusado enquanto pessoa coletiva.

O nome de Miguel Caetano de Freitas, e da sua sociedade Caetano de Freitas & Associados, ficou conhecido após o Expresso e a TVI terem noticiado o seu alegado envolvimento no caso dos Panama Papers. De acordo com a base de dados do International Consortium of Investigative Journalists, a Caetano de Freitas & Associados terá sido intermediária das sociedades offshore Chinabox — Importação e Exportação Ltd (sociedade criada na jurisdição de Samoa), Eastern Chaser Limited (criada em Hong Kong), Albatross Services, SA (criada no Panamá), Sonsorol SGPS, SA (registada em Samoa) e Jankins Group Development (registada no Panamá).

Miguel Caetano de Freitas afirmou ao Observador em novembro de 2018 que “a Caetano de Freitas & Associados não presta serviços de intermediação de sociedades offshore.” Contactado esta quarta-feira, Caetano de Freitas afirmou que ele próprio e a sua mulher “não conhecem a acusação”: “Não fomos ouvidos sobre os eventuais factos de que possamos ter sido acusados de praticar. Estou certo que nem a dra. Sofia Ribeiro nem eu praticámos nenhuma irregularidade ou ilegalidade.”

Já Allen Simões Toledo, o vice-presidente do Banco do Brasil, não foi acusado de corrupção passiva por ausência de jurisdição do Ministério Público português. Ou seja, sendo um cidadão brasileiro suspeito de atos praticados no Brasil, o DCIAP ordenou a extração de uma certidão da acusação e o envio para o Ministério Público Federal para que seja a Justiça brasileira a julgar Simões Toledo.

A offshore do Panamá com conta no Dubai

O centro desta acusação reside nos cerca de 1,8 milhões de dólares (cerca de 1,6 milhões de euros ao câmbio atual) que Allan Simões Toledo recebeu em várias tranches no início de 2012 numa conta bancária aberta no Espírito Santo (ES) Bankers no Dubai. Tal montante tinha sido transferido pela ES Enterprises a partir de uma das suas contas no Banque Privée Espírito Santo por alegadas ordens de Ricardo Salgado.

Contudo, Allan Simões Toledo não abriu uma conta no ES Bankers no Dubai em nome próprio. A conta foi aberta em nome de uma sociedade offshore chamada Travbell Assets, SA — que foi criada no Panamá pelo escritório de advogados Aleman, Cordero, Galindo e Lee, um dos principais concorrentes do escritório Mossack Fonseca, que esteve na origem do caso Panama Papers.