Ricardo Salgado liderou uma associação criminosa que, além de ter levado à falência de várias holdings do GES e à resolução do BES, também corrompeu cerca de 20 administradores e funcionários públicos venezuelanos para obter contratos de compra de produtos financeiros do BES e do GES em troca do pagamento de cerca de 116 milhões de dólares.

Esta é a última acusação do chamado caso Banco Espírito Santo/Grupo Espírito Santo — e uma das mais esperadas por que está diretamente relacionada com o caso BES/GES na Venenzuela e obrigou a uma intensa cooperação internacional com os Estados Unidos, Espanha, Suíça e outros países europeus. Ao fim de uma investigação que se iniciou em 2015, procuradora-geral adjunta Olga Barata não teve qualquer dúvida.

