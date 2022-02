Como sofrem as crianças com Covid? Duas, com doença cardíaca, precisaram de transplante de coração e há casos de inflamações de órgãos

Sem entrar em muitos detalhes sobre os doentes por uma questão de confidencialidade, Fátima Pinto revela ao Observador que duas crianças já precisaram de fazer um transplante de coração depois de infetadas com o SARS-CoV-2. Aconteceu em Lisboa, em Santa Marta, a referência da transplantação em Portugal. “Eram duas crianças com doença cardíaca, cardiomiopatias. Apanharam Covid, a doença agravou-se significativamente e entraram para a lista de transplantes.” A transplantação, entretanto, já aconteceu.

Uma cardiomiopatia é o desgaste progressivo da estrutura e da função das paredes musculares das câmaras do coração. Apesar de sofrerem de problemas cardíacos, foi o contágio com Covid que agravou a doença e obrigou ao transplante, explica a médica.

Embora pudesse numa primeira análise ser mais expectável, já que o vírus da Covid é respiratório, ainda não foi necessário um transplante pulmonar em crianças, embora já tenha sido feito em adultos no pós-Covid, como o Observador noticiou em primeira mão. Fátima Pinto acredita que é possível que esta situação venha a mudar. “Após a Covid, os doentes ficam com uma destruição pulmonar tão severa que, agravada com outras situações que já tinham, pode obrigar a um transplante. Temo que no futuro haja mais candidatos a transplantação do que se poderia imaginar. Há doentes que estão bastante mal e terão de ser tratados”, conta a médica que, na passada semana, assinou o parecer do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-cardiovasculares “Vacina para Covid-19 em idade pediátrica e lesão cardíaca: o que sabemos”.

Uma criança internada em Lisboa com encefalite

“Uma das crianças que esteve há pouco tempo internada no Dona Estefânia tinha um quadro de encefalite. Encefalite é uma inflamação grave do sistema nervoso central, do cérebro”, conta Fátima Pinto que trabalha de perto com a coordenadora de Infecciologia daquele hospital, ambos do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. “Tudo isto pode acontecer. É muito variável de criança para criança. A disfunção de um órgão pode ser maior do que a de outro. Há crianças que precisam de diálise, há crianças que precisam de ventilação porque o pulmão está em falência. Quando falha tudo, pulmão, coração, podem precisar de ECMO. E estas situações estão a acontecer mesmo com a variante Ómicron”, detalha a médica, que diz que os casos mais graves que passaram pelo seu serviço foram de MIS-C (lê-se mis-CÊ), a síndrome inflamatória multissistémica em crianças.