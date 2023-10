Aharon Adriano Leszkowicz vivia a 12 km de Gaza quando o Hamas atacou Israel, a 7 de outubro, sábado, dia sagrado de descanso semanal. Esteve trancado num bunker com a família durante 12 horas, até à primeira oportunidade para fugir dos grupos de militantes do Hamas que atravessavam o território israelita.

O brasileiro, de 52 anos, formado em engenharia eletrónica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, emigrou para Israel há 26 anos. É casado, tem quatro filhos. “Somos uma família normal, uma família como qualquer outra no Brasil, no mundo, em Portugal”, diz.

“Vivemos no que é chamado aqui em Israel de moshav, uma pequena vila, que fica a cerca de 12 quilómetros de Gaza. Somos considerados parte da região periférica de Gaza. Infelizmente, estávamos bem perto da área que foi atacada”. É já longe de casa, a partir de um hotel em Netanya, que relata ao Observador como viveu as primeiras horas do ataque do Hamas.

