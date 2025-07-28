Comunidade internacional tenta ressuscitar o sonho antigo da solução de dois Estados, mas os desafios são ainda mais do que há 30 anos

29 de novembro de 1947. Em Nova Iorque, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a resolução 181 com o título “Governo futuro da Palestina”. No documento, fica consagrado o plano de divisão da Palestina, região sob mandato britânico, em dois Estados: um Estado árabe e um Estado judeu. Jerusalém, cidade disputada pelas duas partes, ficaria a cargo da comunidade internacional. A resolução da ONU nunca foi aplicada na prática. No entanto, quase 80 anos depois continua a ser a base para um sonho da comunidade internacional: a chamada solução de dois Estados.

Foi com este plano em mente que França e Arábia Saudita convocaram para esta semana as 193 nações integrantes das Nações Unidas para uma conferência em Nova Iorque. “Mantenham a solução de dois Estados viva“, pediu aos participantes o secretário-geral da ONU, António Guterres, acrescentando que a comunidade internacional deve “materializar as condições para isso acontecer”. No entanto, mais do que manter viva, a conferência terá de ressuscitar uma ideia adormecida há mais de 30 anos.

A solução nunca esteve tão perto de ser implementada como na década de 1990, quando o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin e o líder histórico da Organização pela Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, assinaram os acordos de Oslo. Rabin acabou por ser morto dois anos depois e a breve janela de possibilidade que se tinha aberto com os acordos, fechou-se. Seguiu-se a segunda Intifada, a chegada do Hamas ao governo da Faixa de Gaza e um aumento do conservadorismo no seio do governo israelita, recordados neste explicador em vídeo do Observador.

Passadas três décadas, o Hamas continua a governar Gaza e a Autoridade Palestiniana a Cisjordânia. Esta última, com o único governo cuja legitimidade é reconhecida internacionalmente, continua a apoiar a solução de dois Estados. Porém, a posição do governo israelita, liderado por Benjamin Netanyahu e apoiado por uma coligação com partidos judeus ortodoxos de extrema-direita, é agora agora essa possibilidade.

“Acho que os palestinianos deviam ter todos os poderes para se governarem a eles próprios, mas nenhum poder para nos ameaçarem. Isso significa que certos poderes, como segurança, permanecerão sempre nas nossas mãos”, declarou o primeiro-ministro israelita na Casa Branca, durante uma visita no início deste mês, em que defendeu que o Estado palestiniano seria apenas uma “plataforma para destruir Israel”. “Nós jurámos ‘nunca mais’. ‘Nunca mais’ é agora. Não vai acontecer novamente“, rematou.