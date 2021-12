Congresso do MPLA: o fantasma de JES, a apreensão quanto a eleições e os minutos de humor que resumiram tudo

Saídas de peso

Mas a eleição de um novo comité central resultou também na saída dos dois filhos do Presidente emérito, Filomeno dos Santos e Tchizé dos Santos, avança o Expresso. Ambos estão envolvidos em casos de alegada corrupção.

Filomeno dos Santos foi condenado a oito anos de prisão depois de ter sido acusado do desvio de 500 milhões de dólares. Tchizé dos Santos, feroz opositora de João Lourenço, chegou a ter uma conta bancária bloqueada por suspeitas de que estaria a usar o sistema português para camuflar a eventual origem ilícita de verbas. Já Isabel dos Santos nunca pertencera às estruturas do MPLA.

E os recados do atual Presidente foram dados. Na sessão de abertura do Congresso, Lourenço, que é candidato único à liderança do partido, voltou a sublinhar a importância do combate à corrupção no país: “Neste dia 09 de dezembro, consagrado como dia de luta contra a corrupção, reiteramos a determinação da sociedade, do executivo e da justiça angolana em combater a corrupção e do nosso empenho de recuperar os ativos ilicitamente adquiridos onde quer que se encontrem”.

Mas é precisamente este plano de combate à corrupção que mais gerou insatisfação, dentro e fora do partido. “Aqueles que se transformaram em alvo são todos ligados a José Eduardo dos Santos. A ideia que há é que é um combate à corrupção seletivo, a adversários. Uma das coisas que mais se fala contra ele é mesmo o falhanço do combate à corrupção. Os donos desses ativos são sobretudo pessoas familiares de José Eduardo dos Santos ou próximos dele”, resume Xavier de Figueiredo.

Eleições fora

E se, por estes dias, com grande grau de certeza, será reeleito o líder do partido, a apreensão é alguma quanto à reeleição de Lourenço nas presidenciais de agosto. Uma sondagem da AngoBarómetro coloca o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, como favorito nas eleições de 2022, com quase o dobro das intenções de voto de João Lourenço: 53,4% contra 30,1%