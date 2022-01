Costa já só quer ficar em primeiro. E estende mãos a todos os lados

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De máxima estabilidade, para o mínimo de estabilidade política possível. O primeiro pedido do PS para este domingo começou por ser em grande e acabou em demonstração desesperada de capacidade de diálogo e de variedade de posições internas que servem todo o tipo de acordos pós-eleitorais. António Costa sai destes dias de campanha com tudo em aberto. Não teve outro remédio depois de o pedido de maioria absoluta ter resultado num susto geral para a caravana socialista e as suas próprias expectativas. Nos últimos dias virou equilibrista na gestão das possibilidades para o futuro e acaba a campanha com as peças todas em jogo, do histórico representante da ala esquerda, Manuel Alegre, ao anti-geringonça recentemente regressado, Francisco Assis.

No início desta última semana de campanha, o presidente do Conselho Económico e Social — que tem o cargo em suspenso, por causa das eleições antecipadas — foi chamado pelo próprio líder socialista para participar no último comício da campanha, ao seu lado no Porto, como o próprio contou em entrevista à rádio Observador esta quarta-feira. Ele que foi o opositor mais audível no PS da “geringonça”, chegando mesmo a ser apupado num congresso, em 2016, quando a solução de governação engendrada por António Costa depois da derrota eleitoral de 2015.

Dois anos depois voltou a considerar a “solução má”, embora registasse logo a seguir, também num discurso num congresso, que “o primeiro-ministro é bom”. E desafiou-o nessa altura: “Imagino o primeiro-ministro que podes ser sem a geringonça”. António Costa conhece o histórico, a sua relação com Francisco Assis arrefeceu durante os anos da “geringonça”, mas voltou a aquecer mais recentemente, tendo mesmo indicado o socialista para presidir ao CES. No atual contexto de periclitante resultado eleitoral e praticamente certa necessidade de arranjos no dia 31 de janeiro, António Costa faz Assis voltar pela porta grande, no comício da última palavra antes do voto.