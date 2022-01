Papões, diabos e Pedro Nuno. Como Costa tenta (cada vez mais) diabolizar Rio

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Espinho, depois do almoço de um sábado solarengo, passeia-se pela marginal. António Costa fala aos jornalistas, enquadrado na moldura de socialistas mais significativa até aqui, ao lado do homem do PS-Aveiro e do PS-geringonça e do PS-futuro Pedro Nuno Santos. Repete, mais uma vez o mantra insistente dos últimos dias: como a direita se prepara para fazer tudo recuar aos tempos dos cortes da troika (que não refere). É o diabo. Ali ao lado, um pensionista ouve atentamente o líder do PS dizer que está a “responder à crise de uma forma muito diferente. Não andámos a cortar pensões e salários e a fazer um enorme aumento de impostos”. Não resiste e interrompe Costa que pára quando percebe que é fogo amigo: “O PS é mais humanitário… o PSD é uma idolatria… são uns idiotas”.

O socialista trava ali a fundo o chorrilho de impropérios que se prepara — “isso não” — mas é este sentimento que quer explorar nesta segunda semana de campanha. Tocar na memória da troika, mesmo que ela tenha pouco a ver com o PSD de Rui Rio. Encaminha para a bipolarização que é o que o PS acredita, nesta altura, que pode fazer a diferença quando as contas apertam (e estão a apertar nas sondagens publicadas) e aponta apenas e só a Rui Rio. E na terra em que Rio, poucos minutos depois da caravana nacional do PS ter abandonado o local, pisou solo para um contacto com a população ao lado do seu desafiador Luís Montenegro, Costa aproveitou o seu putativo sucessor, Pedro Nuno Santos, para juntar à lista de ataques a Rio, mais um.

Sendo certo que a lista de argumentos para usar em campanha está feita, há uma geometria variável na sua aplicação e, neste momento, o que está a dar é malhar no PSD e, sempre que possível, apontar diretamente a Rui Rio.

Ataque um. Rio não inclui

Que ataques são esses? O que apareceu este sábado, com Pedro Nuno a inspirar, foi à falta de capacidade de inclusão e de diálogo de Rui Rio. Costa tem gabado várias vezes as suas próprias capacidades de negociação e hoje misturou num elogio ao seu ministro das Infraestruturas, esse mesmo, ao dizer que tinha ali ao seu lado um “grande cabeça de lista — não só em altura — mas também politicamente. Eu gosto de trabalhar em equipa e de ter os melhores na minha equipa. Só dos que gosto de integrar, Há outros que é outro género, gostam mais de excluir”.

É uma tentativa de meter a colher na vida interna do PSD, dividido na liderança de Rio que afastou das listas de candidatos a deputados os opositores internos. E, com isto, evidenciar as capacidades que lhe apontam. Ainda esta terça-feira em Machico (Madeira), Paulo Cafôfo elogiava Costa, o “homem de diálogo e do consenso” por oposição a Rio, “uma personalidade autoritária e centralista”.

O aparecimento de Pedro Nuno Santos, que se coloca como um possível sucessor de Costa e a quem a esquerda e a direita (por razões diferentes) têm apontando, serviu o objetivo nesse tiro ao alvo. O próprio não poupou, quando foi confrontado com o “papão” que Rio tem agitado desde o congresso sobre ser ele quem verdadeiramente vai governar o PS a breve prazo. “Se Rui Rio acha que eu sou um papão, só tem uma solução que é votar em António Costa”.