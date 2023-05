Foram horas de autêntico suspense as que se viveram esta terça-feira, à espera de um desfecho que parecia previsível e, afinal, não se confirmou: no final do dia, Na verdade, António Costa escolheu segurar um fragilizado João Galamba, contra todas as expectativas e a maioria das opiniões que foi ouvindo durante dia — e a quem foi dando sinais de ter dúvidas. Mais: fê-lo contra a opinião declarada do próprio Presidente da República, assumindo assim o choque frontal contra Belém, onde tinha estado horas antes para ouvir Marcelo Rebelo de Sousa defender a demissão.

Costa, que começou o dia a ver as “provas” que Galamba tinha para lhe mostrar sobre o caso que ameaçava valer-lhe a demissão, foi sempre dando sinais a quem foi ouvindo durante o dia que não estava seguro da demissão. Depois de ouvir Marcelo, chegou a parecer que não teria mesmo alternativa a despedir Galamba, que até emitiu uma nota pública a anunciar a sua demissão – com um pormenor que revelaria que a história era mais complexa do que parecia.

O primeiro-ministro mudou de ideias: numa bomba política que foi confirmadas aos ouvidos de Galamba ao mesmo tempo que aos dos portugueses – pela televisão –, decidiu comprar a guerra com Belém e segurar, “em consciência”, o ministro que considera inocente. A responsabilidade, assegurou, é sua e só sua: Galamba fica no Governo com a proteção do primeiro-ministro e o ceticismo do Presidente da República. O Observador relata aqui todos os pormenores da fita do tempo de um dia que incluiu suspense, telefonemas decisivos, movimentações inesperadas e, no final, uma surpresa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.