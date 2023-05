O primeiro-ministro “não foi nem tinha de ser informado. Nem tomou qualquer diligência”, junto da Secretaria-geral do Serviço de Informações da República Portuguesa (a que pertence o SIS), para a recuperação do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba. Em resposta a várias perguntas do Observador, o gabinete do primeiro-ministro defende a ação do ministro das Infraestruturas que, considera, “deu — e bem — o alerta pelo roubo do computador com documentos classificados”.

Para António Costa “as autoridades agiram em conformidade no âmbito das suas competências legais.” O Observador tinha questionado o gabinete do primeiro-ministro sobre se tinha dado alguma ordem ao SIRP para recuperar o material, como teve conhecimento dessa intenção de Galamba, porque decidiu acionar o SIS e qual o enquadramento legal desta intervenção do Serviço de Informações de Segurança — que pertence ao SIRP, que está sob tutela direta do primeiro-ministro. A resposta do gabinete veio em três parágrafos:

