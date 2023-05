O Presidente da República não quis esperar pela reunião semanal de quinta-feira e, logo no sábado, contactou o primeiro-ministro a pedir explicações sobre toda a confusão que envolve o ministro das Infraestruturas, João Galamba. O contacto, apurou o Observador, foi feito por telefone já depois de Marcelo ter falado aos jornalistas na tarde de sábado e o chefe de Estado terá mostrado descontentamento por assuntos de Estado estarem a ser do conhecimento público. Aumenta, assim, a pressão para uma remodelação a que se junta a ameaça presidencial (“[vai ser visível] quando for”, disse Marcelo) a pairar sobre João Galamba.

Marcelo terá sido mais vocal em privado do que em público, onde os recados foram velados. No sábado, antes da chamada telefónica para Costa, o Presidente disse aos jornalistas: “Quando tiver a informação completa, a primeira pessoa com quem vou falar é o primeiro-ministro. O que tiver a dizer digo ao primeiro-ministro”. No mesmo dia, houve essa conversa telefónica, apurou o Observador junto de várias fontes.

No domingo à noite no programa semanal na SIC, o ex-líder do PSD, Luís Marques Mendes, avançava com a possibilidade da reunião já ter ocorrido. Depois de passar o domingo em silêncio, já esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa voltaria a falar e acabaria por admitir nas entrelinhas que a conversa com o primeiro-ministro já tinha ocorrido, utiliza: “O tratamento tinha de ser discreto.”

