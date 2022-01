Covid-19 vai poder ser encarada como uma gripe? Quando? E o que muda?

Ainda não se sabe que estratégias vão adotar os hospitais nessa altura, mas o médico de Saúde Pública não descarta que se continue a fazer como atualmente e que as pessoas que fiquem internadas sejam testadas para o SARS-CoV-2 — e isoladas nos casos positivos. Afinal trata-se de um vírus altamente transmissível e não se pretende que os doentes sejam infetados em contexto hospitalar.

“Os doentes respiratórios internados costumam ter barreiras que funcionam para o vírus da gripe, mas que não resultam para o SARS-CoV-2”, explica o médico. E acrescenta: “As unidades de internamento Covid-19 deverão ser polivalentes [para várias especialidades] e usar-se equipamentos de proteção individual”.

Além disso, se a Covid-19, a gripe ou outras doenças respiratórias requerem tratamentos diferentes, será necessário saber que vírus infetou o doente e qual a melhor forma de o tratar.

Pandemia, epidemia e endemia: o que significa cada um?

“Uma epidemia refere-se à rápida disseminação de um patogéneo numa população, enquanto o estado endémico se refere a uma manutenção estável desse patogéneo, normalmente com uma baixa prevalência”, escreveram Rustom Antia e M. Elizabeth Halloran, num artigo publicado na revista científica Immunity, do grupo Cell. Quando um novo vírus emerge numa população pode provocar um epidemia, caso se espalhe pelo mundo será uma pandemia.

Aquilo que os países desejam é que o SARS-CoV-2 represente tantos ou menos riscos do que a gripe sazonal — e tratá-lo como tal —, daí a ânsia na designação de endémico. Mas, lembra a revista The Atlantic, a endemia define um ponto de equilíbrio entre a imunidade ganha (pela vacinação e infeção) e pela imunidade que se vai perdendo, seja pela diminuição da resposta imunitária ou pelo aparecimento de novas variantes.

Everyone keeps talking about covid becoming endemic, but as I listen to the conversation, it’s becoming more & more clear to me that very few of you know what “endemic” means. So here’s a thread on how pandemics end. pic.twitter.com/uuYinUcynb — Dr Ellie Murray, ScD ???????? (@EpiEllie) October 1, 2021

Termos um vírus endémico não significa que seja um vírus benigno, basta olhar para o impacto que a malária tem na mortalidade (especialmente de crianças) nos países onde é endémica. É também aceitar um certo nível de doentes e mortes, tal como acontece com a gripe sazonal, recorrendo às vacinas para prevenir casos graves da doença, mas sem impor confinamentos. Quando a doença ultrapassa aquilo que é possível de gerir com os recursos existentes, o aí o país é obrigado a declarar uma emergência de saúde pública.

Uma das grandes diferenças entre pandemia e endemia é quem classifica cada uma. A 31 de janeiro de 2020, a OMS declarou que a Covid-19 era uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (PHEIC) e chamou-lhe pandemia em março desse ano. Também será a OMS a declarar o fim da PHEIC, mas não haverá uma declaração oficial de que a doença é endémica. Além disso, podemos dizer que estamos a viver uma pandemia (nome), mas “endémica” é um adjetivo e classifica o estado da doença.

Com as diferenças nas taxas de vacinação e na capacidade dos sistemas de saúde para dar resposta às doenças respiratórias, já será cada país a decidir qual o momento ideal para mudar a atitude perante a doença e começar a considerá-la endémica — seja antes ou depois da OMS declarar o fim da pandemia. Gustavo Tato Borges recorda, no entanto, que não vivemos isolados e que fará sentido os países da Europa, por exemplo, irem usando ferramentas neste período de transição para que não estejam em posições muito desfasadas uns dos outros.

Como será a endemia de Covid-19?

Numa epidemia (ou pandemia), o número de infeções cresce exponencialmente enquanto atinge os mais suscetíveis e depois, à partida, cai. É isso que tem caracterizado as vagas de Covid-19 — com subidas, picos e descidas. Mas o vírus não desapareceu (e não se espera que venha a desaparecer), nem as novas vagas se foram tornando mais pequenas (com menos casos) do que as anteriores — muito pelo contrário, vários países, incluindo Portugal, continuam a ultrapassar diariamente números máximos de infetados.

Durante a endemia, tendo em conta a experiência com outros vírus, o patógeneo voltará a espaços a infetar os mais vulneráveis — tal como acontece com os vírus respiratórios sazonais —, mas com uma incidência menor do que durante a epidemia. Se o SARS-CoV-2 terá este comportamento, ainda não se sabe. O que se sabe é que, ao contrário do que acontece com o sarampo, cuja imunidade se mantém ao longo de muitos anos, a imunidade contra o SARS-CoV-2 e outros coronavírus vai decaindo ao longo do tempo — ainda que, em geral, se mantenha uma proteção suficiente para evitar doença grave.