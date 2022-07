Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Menos de 16 meses depois de o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi ter retirado o apoio do Itália Viva à coligação no governo e ter feito cair Giuseppe Conte, eis que Itália volta a conhecer o sabor da crise política — desta vez foi justamente Conte a puxar o tapete a Mario Draghi, que desde fevereiro do ano passado tem liderado o país, encarregado por Sergio Mattarella com a missão de encabeçar a recuperação pós-pandemia e de salvar o país da instabilidade.

Como se viu esta quinta-feira, dia em que o ex-primeiro-ministro Conte decidiu retirar o apoio do Movimento 5 Estrelas ao governo de unidade nacional — que (ainda) conta com a aprovação de Partido Democrático; Itália Viva; Livres e Iguais; Força Itália, de Silvio Berlusconi; e Liga, de Matteo Salvini —, o objetivo do economista e antigo Presidente do Banco Central Europeu está longe de ter sido alcançado.

