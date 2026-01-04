Da função utilitária ao uso por diversão: as cabines fotográficas analógicas fazem 100 anos e ainda resistem em Lisboa

Assim como a Photomaton de Josepho, as photobooths que ainda hoje sobrevivem têm a mesma mecânica: é utilizada uma câmara automática para captar a imagem positiva diretamente em papel fotográfico sensibilizado, mergulhado depois num método químico que processa a fotografia dentro da cabide e entregue, por fim, ao utilizador depois de cerca de quatro minutos de espera. As multidões que se desvaneceram com as décadas e com a vinda da era digital começam agora a formar-se gradualmente pelas poucas cabines analógicas que ainda estão espalhadas pelo mundo. Apesar de ter sido criada nos EUA, é na Europa que se encontra o maior monopólio das photobooths. Berlim é a cidade no mundo inteiro com mais cabines fotográficas — são já 48 —, todas geridas pelos mesmos dois sócios, Ole Kretschman e Asger Doenst, que trouxeram a primeira para a capital alemã em 2004, laçando o mote para que se tornassem populares na Europa. São eles mesmos quem tem os direitos de distribuição do papel da norte-americana Harman para as cabines fotográficas na Europa, o que leva a alguns dos aficionados a recorrerem àquela dupla quando precisam de alimentar as respetivas photobooths.

É o que acontece com Hannah Roddam-Kitt. A norte-americana natural de Chicago é a dona da única cabine fotográfica analógica que se conhece em funcionamento em Portugal: um Modelo 21 de 1970 que “ainda revela fotografias usando luz real, química e tempo”. Batizada de “Rhonda”, esta photobooth foi resgatada da Eslovénia depois de sete anos de busca por uma. “São incrivelmente raras. A certa altura, existiam dezenas de milhares em todo o mundo. Agora conhecem-se menos de 300 e não há um mercado onde se pode comprar uma. Não se pode entrar na internet e comprar uma cabine fotográfica analógica”, explica a artista e fotógrafa ao Observador, acrescentando que, para conseguir finalmente adquirir uma, teve de se inserir na pequena comunidade e provar ao longo dos anos que é uma “verdadeira obcecada”. “Alguém estava a restaurar uma, a livrar-se de uma. Uma senhora idosa lembrou-se que tinha uma no seu celeiro há 20 anos. É assim que elas são encontradas agora”, acrescenta.

O que Hannah sabe sobre o passado de Rhonda é que foi criada na década de 1970 e que foi usada durante cerca de três décadas numa sala de jogos na Eslovénia. No entanto, acredita que foi construída na Alemanha e levada depois para a Eslovénia. A partir de 2000, o seu paradeiro é desconhecido, até ter sido transferida para Itália na década de 2010, onde a artista a mandou restaurar pelo colega e mentor Matteo Sani, proprietário da Fotoautomatica, que possui todas as cabines fotográficas analógicas de Itália. Na sua posse desde o verão de 2024, não foi fácil para a norte-americana que veio viver para Portugal durante a pandemia encontrar uma casa que quisesse acolher e usufruir da diversão que a Rhonda tem para oferecer.