Pela primeira vez, Portugal definiu os conceitos legais de startup e scaleup, bem como um procedimento para fazer o reconhecimento desse tipo de empresas. E reforçou o sistema de benefícios e incentivos fiscais à compra de participações sociais. A legislação conhecida como “lei das startups” foi promulgada há menos de um mês e publicada em Diário da República a 25 de maio (Lei n.º 21/2023). Porém, apesar de “muito bem intencionada”, há quem considere que tem “soluções mal conseguidas” e que aponte para possíveis problemas de conformidade com o direito europeu.

Quando promulgou a lei, Marcelo Rebelo de Sousa antecipou que a “aplicação do diploma depressa mostrará a necessidade da sua correção”. O Presidente da República, que salientou que no texto existe um “desincentivo à consolidação de startups“, não é o único a considerar que são necessárias alterações. Os advogados ouvidos pelo Observador defendem que existem partes da legislação (aprovada com votos a favor do PS e do PAN, abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal e votos contra do PSD, do PCP, do BE e do Livre) que não são claras.

Para Tânia de Almeida Ferreira, coordenadora do Departamento Fiscal da CCA Law Firm, esta é “muito mais a lei das stock options do que a lei das startups”, uma vez que trata “essencialmente de um novo regime fiscal de stock options”, consagrado no artigo 43.º-C, a que considera o mais relevante. E é, precisamente, numa alínea desta norma que incide uma das principais críticas: os fundadores não são totalmente incluídos nos benefícios.

