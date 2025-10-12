Das pequenas exibições em Paris aos eventos grandiosos com estrelas de Hollywood. Como os desfiles de moda evoluíram nos últimos séculos

A expetativa é sempre muito alta para o primeiro desfile de um diretor criativo numa nova casa de moda. Mais do que apresentar novas peças de roupa, aqueles cerca de 15 minutos são um statement, contam uma história, revelam a visão do designer para o futuro. Prova disso é a ansiedade que as últimas duas semanas causaram entre os aficionados fashion. Demna estreou-se pela Gucci na Semana da Moda de Milão com uma curta-metragem e uma coleção cápsula. Na Paris Fashion Week foi a vez de Jonathan Anderson apresentar as suas primeiras criações para mulher pela Dior, com um mini documentário sobre a história e o legado da maison. Na mesma semana Glenn Martens fez o seu debute pela Maison Margiela, Pierpaolo Piccioli pela Balenciaga, Miguel Castro Freitas pela Mugler e Matthieu Blazy pela Chanel, numa passerelle montada no Grand Palais em que luzes, música e cenário criavam o tema espacial. Das referências antecipadas nas redes sociais, aos easter eggs nos convites, até à experiência imersiva dentro da sala onde a coleção será apresentada, tudo tem um significado, um motivo para existir, um porquê. Não é à toa que em inglês se diz fashion show: um desfile é mesmo um espetáculo.

Mas nem sempre foi assim. O Vitra Design Museum, na cidade alemã de Weil am Rhein, prepara-se para contar a história das passerelles numa exposição que abre ao público a 18 de outubro e fica disponível até 15 de fevereiro. Entre peças originais de coleção, material fotográfico, filmes, objetos cénicos e convites, reunindo casas como Azzedine Alaïa, Balenciaga, Chanel, Dior, Gucci, Maison Martin Margiela, Prada, Viktor & Rolf, Louis Vuitton ou Yohji Yamamoto, a proposta é recordar mais de 100 anos de desfiles. A começar pelas exibições que são consideradas os primórdios da moda como conhecemos hoje.

▲ A escadaria espelhada do atelier Chanel em Paris, em 1930

Em 1858 o designer britânico Charles Frederick Worth abriu um atelier em Paris com um parceiro de negócios — na mesma altura em que Napoleão III, herdeiro de Napoleão Bonaparte, restaurava a casa real e assumia como novo imperador da França. Uma época em que o luxo e o glamour se refletiam nas criações de Worth, que desenhava peças únicas para os clientes mais especiais. Contudo, o designer que ficou famoso como “o pai da alta costura” é também conhecido por ser um dos primeiros a exibir as roupas em modelos reais no próprio atelier. Anos depois, na primeiras décadas do século XX, Paul Poiret seria considerado “o primeiro costureiro moderno”. Promovia festas no próprio jardim, onde exibia as suas criações, trazendo drama e espetáculo para a apresentação de novas peças. Em 1930 Coco Chanel chamava clientes e figuras do mundo da moda para assistirem às modelos a descerem as escadas com paredes espelhadas da sua boutique no número 31 da Rue Cambon.

1950: Le Theatre de la Mode e o início do espetáculo

Entretanto, com a Segunda Guerra Mundial, muitos designers fecharam os seus ateliers. Os tecidos eram escassos e destinados ao fardamento militar, e as roupas eram feitas a partir de partes de cortinas ou peças antigas. Com o racionamento de combustível, as mulheres passaram a usar bicicletas e os modelos também precisavam ser mais funcionais. Em 1945, com a Europa ainda a enfrentar as privações causadas pela guerra, a alta-costura buscava uma forma de reconquistar a clientela. Foi neste contexto que nasceu o Le Theatre de la Mode.

Sob a direção artística de Christian Bérard, foi montada uma exposição com 14 quadros e 170 bonecas de arame a usarem criações de 53 costureiros, que personificavam o savoir-faire francês, como Jean Patou, Nina Ricci, Blanche Issartel, Cristóbal Balenciaga ou Jacques Fath. Entre 28 de março e 10 de maio de 1945, mais de cem mil visitantes foram ao Museu de Artes Decorativas, no Pavilhão de Marsan, para ver o desfile. Foram arrecadados quase um milhão de francos em poucas semanas — e a exposição fez uma digressão pela Europa, passando por Londres, Leeds, Copenhaga, Estocolmo, Viena e Barcelona. De maio a junho de 1946, a exposição foi apresentada em Nova Iorque e São Francisco, nos Estados Unidos da América.