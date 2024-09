Denúncias anónimas, incoerência nas histórias contadas e vaidade académica. A história da professora de Matemática que ensinou sem ter curso

Entrou numa escola pela primeira vez em 1986 como professora. Mas, 35 anos depois, chegaram ao Ministério da Educação três denuncias anónimas que suscitavam dúvidas sobre as formações que a professora dizia ter. Em 2021, Paula Pinto Pereira dava aulas na escola Secundária Daniel Sampaio, na Caparica, onde se gabava dos seus feitos académicos e provocava mau ambiente, em parte devido às cartas anónimas que enviava para o Ministério da Educação a denunciar outros colegas — uma prática que lhe valeu o apelido “Anónima Pereira”. Quando as acusações contra a própria professora chegaram à Infante Santo (a sede do Ministério), a carreira terminou: afinal, a professora não tinha as formações que dizia ter e os documentos que apresentou para as atestar tinham sido falsificados. O caso chegou a tribunal e a decisão, validada por duas instâncias, é um copo meio cheio para o Ministério da Educação: demitir a professora, sim; mas exigir a devolução de 350 mil euros em salários pagos indevidamente está fora de questão. O caso está longe de ficar concluído.

Durante as mais de três décadas em que deu aulas de Matemática a milhares de alunos, Paula Pinto Pereira passou por quatro escolas. Primeiro, em Santarém, na escola Preparatória do Entroncamento. Foi substituir uma professora que esteve em licença de maternidade durante dois meses. Logo no ano seguinte, assinou contrato com a Secundária do Entroncamento, assumindo um horário completo no ano letivo de 1987/1988. Um ano depois chega à escola Secundária do Barreiro (atual Secundária de Santo André) e, em 1989, à escola Secundária Daniel Sampaio, na Sobreda, na Caparica. Foi ali que passou os 30 anos seguintes — onde deixou saudade entre os alunos e a memória do que poderia ser considerado assédio profissional entre os colegas.

“Quando a professora começa a trabalhar, na década de 1980, o Ministério da Educação tinha milhares de professoras sem habilitação académica a trabalhar, fruto do alargamento do ensino e da consagração do ensino obrigatório pós-25 de abril. O Ministério permitiu que alunos a frequentar cursos superiores começassem a lecionar enquanto faziam os cursos” e Paula Pinto Pereira foi um deles, argumenta o advogado da falsa professora, José Miguel Pinho, em declarações ao Observador. Quando chegou ao ensino, Paula Pinto Pereira ainda frequentava o curso de Ensino de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas no período de oito anos em que frequentou esta formação apenas foi aprovada a nove disciplinas (três do bacharelato e seis da licenciatura).