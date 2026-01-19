Depois de um resultado ainda pior que o esperado, Jorge Pinto volta à casa de partida

Ainda a noite eleitoral estava a começar e já Jorge Pinto subia ao púlpito, na sala do cineteatro de Amarante, para fazer as primeiras declarações da noite. Foi o primeiro candidato a discursar, quase numa tentativa de dar a noite por terminado o mais rápido possível, até porque nenhuma das projeções davam um cenário remotamente positivo. Num discurso curto, o candidato do Livre foi direto: anunciou o apoio a António José Seguro e disse esperar que o partido que o apoia faça o mesmo. Reforçou ainda que a sua candidatura nunca se focou em obter um bom resultado e no final disse mesmo ter sido “a boa surpresa” desta corrida a Belém.

Jorge Pinto marcou o arranque da noite eleitoral. Na sala escolhida para o momento estava preenchida com cerca de 50 apoiantes e o ambiente tranquilo — não houve uma única reação às projeções que foram surgindo nas televisões. O candidato entrou, acompanhado dos deputados Isabel Mendes Lopes, Patrícia Gonçalves, Filipa Pinto e Paulo Muacho, e disse estar “de consciência tranquila” com a campanha que fez e com a decisão de se candidatar. Colocou na agenda o tema da regionalização, do acesso à habitação, da qualidade do SNS e da revisão constitucional, pelo que tinha agora a sensação de “missão cumprida”, disse.

“Obrigámos os candidatos a vir a jogo [ao se posicionarem sobre estes temas]. Este marcar de agenda vai continuar. Que ninguém ache que vamos sair da arena política; cá continuaremos com a mesma força e energia. A República é demasiado importante.” E, sem perder tempo, foi direto à questão que todos os presentes na sala tinham.

Se no debate com todos, na televisão, disse que não seria impedimento a uma vitória de António José Seguro, este domingo Jorge Pinto quis dizer “algo diferente”: “Será por mim que António José Seguro será Presidente da República. Ao que tudo indica, e as sondagens são bastante claras, teremos duas escolhas: alguém que se revê na Constituição e alguém que se opõe a ela”, afirmou, referindo-se ao candidato apoiado pelo PS e a André Ventura.

“Aqueles que, como nós, a querem defender, têm apenas uma decisão a tomar e é estar ao lado daqueles que se revêm na Constituição”, continuou, apelando ao voto a Seguro. No entanto, sublinhou que é necessário que o socialista seja firme na sua defesa, algo que, segundo Jorge Pinto já tinha dito anteriormente, está em falta no socialista.

Pelas 23 horas, quando já estavam apurados mais de metade dos votos, Jorge Pinto consolidava cada vez mais o seu lugar na nona posição, ficando abaixo de Catarina Martins, António Filipe e Manuel João Vieira. E se o candidato inicialmente admitia como “derrota pessoal” ter um resultado pior do que o alcançado pelo Livre nas eleições legislativas (4%), nunca, em momento algum, tinha sido colocado como cenário ficar abaixo de Vieira.

Ainda assim, esta noite, no entanto, a palavra “derrota” não saiu da boca de Jorge Pinto. “O que disse a 1 de novembro [aquando da apresentação da candidatura] foi que vinha para marcar agenda e fazer política de forma séria e ouvir os portugueses. Cumpri perfeitamente. E voltarei a sair à rua para falar com as pessoas”, afirmou, tentando esquivar-se quando foi questionado se este resultado era uma derrota pessoal.

E, perante insistência dos jornalistas, o candidato apoiado pelo Livre declarou que foi “mesmo a surpresa destas eleições”, por ter sido “alguém que passou de um perfeito desconhecido” a alguém que já é reconhecido na rua. Ao longo desta campanha eleitoral, o candidato a Belém destacou várias vezes este aspeto como uma meta que queria atingir — e que conseguiu. “Como é que alguém que, há menos de três meses, conseguiu provar que há novas vozes na política e novas formas de fazer política?”, questionou.