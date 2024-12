Dez perguntas e respostas sobre o indulto "total e incondicional" que Joe Biden concedeu ao filho Hunter

O jornalista norte-americano Stephen Collinson, que analisou as consequências políticas do indulto, argumenta por sua vez que reacende a discussão entre democratas e republicanos sobre a politização do sistema judicial e dá armas aos republicanos, que acusam os democratas de utilizarem o Departamento de Justiça a seu favor. O maior exemplo disso é a acusação de que as quatro investigações contra Trump — duas federais e duas estaduais — se baseiam em “acusações fabricadas” que têm como objetivo retirar-lhe poder político.

Com a decisão de Biden, qualquer crítica que os democratas possam fazer aos indultos que Trump pretende atribuir sai fragilizada, aponta Mark Osler. Joe Walsh, antigo congressista republicano, crítico de Trump, define o indulto como “uma ação egoísta de Biden, que vai fortalecer Trump politicamente“. Em declarações ao canal MSNBC acrescentou que o Presidente eleito tem agora legitimidade para dizer “Não sou uma ameaça única. Todos o fazem. Joe Biden fez o mesmo”.

As críticas dos republicanos — da politização do sistema judicial ao facto de os Biden “fugirem às responsabilidades” — eram esperadas. Mas o indulto também dividiu os democratas. Enquanto alguns concordaram com a justificação de Joe Biden e afirmaram que outras pessoas não seriam investigadas pelas mesmas acusações, outros, como o governador do Colorado, declararam que era um “mau precedente que podia ser abusado por outros Presidentes”.

While as a father I certainly understand President @JoeBiden’s natural desire to help his son by pardoning him, I am disappointed that he put his family ahead of the country. This is a bad precedent that could be abused by later Presidents and will sadly tarnish his reputation.…

— Jared Polis (@jaredpolis) December 2, 2024