A inflação e a dinâmica do mercado de trabalho foram dos grandes responsáveis pelo excedente orçamental das contas públicas — o primeiro num primeiro trimestre —no arranque do ano. Em termos de receita corrente, foram as contribuições sociais que mais subiram: 12,2% face ao período homólogo, praticamente mais 800 milhões de euros, um impulso que dá robustez às contas do Estado.

Com o emprego a crescer (embora o desemprego também tenha subido — dinâmicas que se explicam pela subida da população ativa), Fernando Medina vê as contribuições sociais a ajudar muito ao ‘brilharete’ do primeiro trimestre — já representam 11,7% do PIB, mais duas décimas face há um ano. No primeiro trimestre, o Estado arrecadou 7.254,9 milhões de euros, menos 13% do que no último trimestre do ano, mas mais 12,2% do que há um ano, no arranque de 2022. É o valor mais alto da série do INE, cujo início remonta a 1999.

