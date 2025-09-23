Diplomacia palestiniana consegue reconhecimento em Nova Iorque. Mas Autoridade Palestiniana "não consegue governar"

As promessas de Abbas não foram feitas no vácuo, antes revelaram uma abertura à visão que França, a Arábia Saudita e os seus parceiros tinham desenhado para a região. Foi essa visão que serviu de base à conferência organizada por Paris e Riade e que ficou consagrada no documento que daí resultou. Assinada no dia 29 de julho, a declaração de Nova Iorque traça os “passos tangíveis, limitados no tempo e irreversíveis” para a implementação concreta da solução de dois Estados, um israelita e um palestiniano, em coexistência pacífica.

Esta segunda-feira, durante o discurso nas Nações Unidas em que reconheceu a Palestina, Emmanuel Macron sublinhou a “responsabilidade coletiva” da comunidade internacional em garantir a paz. Este compromisso está patente nos pontos 15, 16 e 17 da declaração de Nova Iorque, em que os signatários apoiam o destacamento de “uma missão de estabilização temporária sob a égide das Nações Unidas”, com o objetivo de garantir a proteção e segurança da população palestiniana, ao mesmo tempo que supervisiona a transferência progressiva destas capacidades para a Autoridade Palestiniana.

A par com esta força, a comunidade internacional comprometeu-se a financiar programas e forças locais para que possam assumir estas funções. O apoio financeiro também é previsto para “fortalecer as capacidades institucionais e implementar a agenda de reforma” da AP. Para além da condenação do Hamas e da sua exclusão da governação, o foco da declaração de Nova Iorque no que toca aos deveres da AP está precisamente neste ponto: a sua reforma. “Cabe ao Estado da Palestina dar esperança ao seu povo“, declarou Macron esta segunda-feira, colocando a responsabilidade do lado de Ramallah.

Como “reformar” a AP? Eleições, exclusão do Hamas, mudar currículos e sistemas de pensões

A Autoridade Palestiniana foi fundada em 1994, na sequência dos acordos de Oslo entre a OLP e Israel, como um órgão interino — com um Presidente e um Governo eleitos — que deveria servir como Executivo para o povo palestiniano no caminho para o reconhecimento universal do Estado da Palestina. No entanto, ainda na mesma década, começaram a soar os primeiros apelos à “reforma“, escreve Nathan J. Brown. A par de reforma, a anterior presidência norte-americana utilizava o conceito de “revitalização“. As críticas aprofundaram-se ao longo das últimas duas décadas, em que a AP adiou sucessivas eleições, justificando-se com a falta de condições para as realizar e a pressão israelita sobre as suas capacidades.