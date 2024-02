Quando as bombas pararem, que Gaza vai emergir dos escombros? Biden e Netanyahu divergem nos planos para "o dia seguinte"

O biógrafo Foer, jornalista da The Atlantic e autor de The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future (sem edição em português), acredita que algo de semelhante estará a acontecer agora. Depois de meses de bombardeamentos ininterruptos sobre a Faixa de Gaza, em retaliação pelos ataques do Hamas de 7 de outubro, e de uma invasão terrestre por parte das Forças de Defesa de Israel (IDF), Biden estará a dizer a Netanyahu que os seus países estão “a ficar sem pista”.

Em público, o Presidente norte-americano tem-se mostrado confiante de que as negociações para alcançar um cessar-fogo que estão a decorrer podem ser bem sucedidas. Em privado, tem pressionado repetidamente Telavive para começar a pensar numa solução para o fim do conflito e que resolva o futuro. O grande problema é que aquilo que os Estados Unidos defendem para “o dia seguinte” em Gaza, envolvendo diretamente a Autoridade Palestiniana de Mahmoud Abbas, é em muito diferente daquilo que Bibi tem defendido em público.

“O Dia Depois do Hamas” de Israel, com “administração civil” e “uma zona-tampão”

Israel continua a afirmar publicamente que só tenciona sair da Faixa de Gaza quando tiver atingido “a vitória total”. “Esmagar o vidro em pequenos pedaços e continuar a esmagar em pedaços cada vez mais pequenos”, ilustrou Netanyahu no início deste mês. O objetivo, repete Telavive, é “destruir o Hamas” — muito embora, na prática, não haja certezas sobre quantos militantes do grupo fazem parte dos cerca de 30 mil mortos já registados no enclave (segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas), nem sobre quão dizimadas estarão as capacidades militares do grupo.