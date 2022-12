A história tem 17 meses, mas tudo desabou há sete dias. Na semana passada, no espaço de duas horas, o Presidente do Peru dissolveu o Congresso, os deputados destituíram-no a ele e, nas ruas, a instabilidade política culminou numa onda de manifestações violentas que nem o estado de emergência anunciado esta quarta-feira, nem a promessa de eleições dentro de um ano conseguiu amenizar.

No Peru, quase ninguém entra e quase ninguém sai. Quase, porque os aeroportos abrem e fecham portas à medida que os manifestantes procuram invadir as pistas de aterragem; e em que as estradas ficam cortadas por rochas colocadas no caminho. Há pelo menos 40 portugueses retidos no país à conta dos tumultos em todo o país. Mas o que está por trás deles?

Em declarações oficiais ao país na quarta-feira da semana passada, o então Presidente peruano emitiu ordens para “dissolver temporariamente o Congresso da República e instaurar um governo excecional de emergência; e convocar no prazo mais breve possível um novo Congresso com poderes constituintes para redigir uma nova Constituição num prazo não superior a nove meses.” Até que o novo Congresso seja instituído, “governaremos mediante decretos-lei”.

