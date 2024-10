"Dizem que não vão parar até matarem um polícia." A segunda noite de violência nas ruas do Bairro do Zambujal

Vânia Correia está sentada no muro em frente ao número 7 da Rua das Minas, bem no coração do bairro do Zambujal. A letras garrafais, na parede, há uma pintura alusiva à “Convenção dos Direitos das Crianças e dos Jovens”. Vânia vai percorrendo o menu do telemóvel para ler as últimas mensagens que recebeu sobre a morte do cunhado e os vídeos publicados no Instagram que mostram os momentos logo a seguir a Odair Moniz ter sido baleado pela PSP, a pouco mais de um quilómetro ali, a casa da família.

Estava lá dentro com familiares e amigos, conta ao Observador num segundo em que desvia os olhos do ecrã, quando a polícia arrombou a porta da entrada. Passavam poucos minutos das oito da noite. A equipa de intervenção rápida da PSP irrompeu pelo corredor e fez uma única pergunta. “Onde está o filho da puta?” Ninguém ali sabia do que estavam a falar. “Onde é que ele está?”, insistiram. Sem respostas, os agentes puxaram dos bastões. Na sala estavam também os filhos menores de Vânia, um de 9 e outro com 11 anos. Os bastões voaram na direção da mão e do antebraço de um amigo da família e das costas de uma rapariga de 19 anos. Ainda destruíram um móvel da sala. E depois saíram.

Voltaram uma hora mais tarde. Mas dessa vez, Catarina Morais já lá estava. “Devem ter sido apanhados de surpresa por já aqui estar uma advogada com eles”, diz ao Observador a jurista do Movimento Vida Justa enquanto mostra as fotografias das marcas de sangue que tirou logo a seguir. “Não identificaram ninguém, não detiveram ninguém, entraram sem mandado e a uma hora a que, pela lei, já não podiam estar ali. Pediram para que as pessoas se comportassem e fizessem um luto civilizado — o que é que significa um luto civilizado?”, questiona-se a advogada. A PSP prometeu voltar ainda mais uma vez.