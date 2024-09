Djaimilia Pereira de Almeida: "Ser uma escritora negra hoje é reclamar o meu direito ao gozo da escrita"

Djaimilia Pereira de Almeida é escritora, mas não tivesse nascido em 1982 e poderia muito bem não ter sido. Diz que é uma “lotaria cósmica”, um “privilégio imerecido”, esse de ter nascido num tempo que lhe permite “viver de escrever”. “Diria que é o melhor tempo que já existiu para ser uma escritora como eu sou”, assume.

O nome Djaimilia Pereira de Almeida rompeu na literatura portuguesa quando se estreou com Esse Cabelo (Teorema, 2015), auto-ficção sobre a relação de uma rapariga com o seu cabelo crespo de onde teceu um ensaio sobre identidade. Desde então, ​​fugiu do eu narrativo e na ficção revelou-se escritora além da raça e género, com romances como Luanda, Lisboa, Paraíso (Companhia das Letras, 2018), A Visão das Plantas (Relógio D’Água, 2019) ou Toda a Ferida é uma Beleza (Relógio D’Água, 2023). Ficções onde se descobre mais de Djaimilia do que se possa pensar.

Autora de catorze livros, vencedora de vários prémios literários, como o Oceanos, a escritora está de volta a Lisboa depois de um ano a viver em Nova Iorque, EUA, onde deu aulas na New York University. No regresso a casa, assina a partir desta sexta-feira uma coluna no Observador, onde escreve, nas suas palavras, “sobre o que me apetecer”. Assim mesmo. Porque escrever também é sobre liberdade, como explica em entrevista.

▲ Capa do livro "O que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo", de Djaimilia Pereira de Almeida, editado em 2023 pela Companhia das Letras

“Fosse eu minha trisavó, preta de carapinha dura, e o meu destino seria o chicote. Ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo, uma mulher deste tempo, é escrever contra esse facto, carregando-o às costas, sem deixar que ele me tolha”, escreve neste livro. A escrita parte de uma ideia de combate e resistência?

Não. A questão do contra quer dizer que escrevo contra essa fatalidade. Contra a fatalidade que seria imaginar que há escassos anos provavelmente não estaria aqui a ter esta conversa consigo e que a minha liberdade de escrever, a possibilidade de viver de escrever e de ter uma carreira de escritora estar-me-ia vedada. Escrever contra esse facto não é contra no sentido de combate, mas é contra no sentido de ter uma noção muito séria desse facto. E escrever apesar desse facto, com esse facto às costas, traz-me uma grande dose de responsabilidade em relação aos meus ancestrais e em relação à maneira como encaro a minha profissão.

Daí a frase que arranca este livro ser “O meu maior privilégio imerecido é ter nascido em 1982”?

Exatamente. Quer dizer: não escolhi a idade em que nasci, mas sei que escrevi num tempo propício a viver de escrever e a escrever. Se tivesse nascido há 50, 70 anos, provavelmente não conseguiria fazer do mesmo modo. É uma lotaria cósmica e arbitrária aquela que nos faz nascer no ano em que nascemos. Encaro essa lotaria, no meu caso, como um privilégio. E é um privilégio imerecido no sentido em que não o pude determinar, no sentido em que me transcendo em todos os sentidos. Não escolhi nascer onde nasci, não escolhi ser quem sou, nem ser filha de quem sou, não escolhi os meus pais, não escolhi a minha família, e muito menos escolhi a era em que nasci, o tempo em que nasci. Diria que é o melhor tempo para ser uma escritora como eu sou que já existiu.

Em A minha imaginação não se distingue da minha identidade, uma das partes deste livro, uma transcrição de uma conversa com a poeta e tradutora brasileira Stephanie Borges, elenca uma série de artistas, como Zia Soares, Aline Motta, José Luiz Tavares, Isabél Zuaa como parte de um coletivo de pessoas que partilham esta responsabilidade de serem historicamente os primeiros a ter uma voz, algo que foi recusado aos seus antepassados. Ter responsabilidade é diferente de ser representante?

É totalmente diferente. Não me sinto representante de absolutamente ninguém nem de nada. Não reconheço o direito a ser porta-voz ou representante seja o que for. Aliás, até temo que as perguntas vão no sentido de parecer que estas são as questões centrais da minha escrita e não são. Em todo o caso, não me sinto representante de coisa nenhuma, e, no entanto, escrevo com a noção — tal como essas pessoas que produzem e criam — de que somos os primeiros a ter espaço, voz, lugar para criar o que criamos no nosso país, na nossa língua. Somos os primeiros a ter esse espaço. Esse espaço não existia. Mas há muitos canais para abrir ainda nesse espaço. Há ainda muita gente que não chega a ser ouvida, cujo trabalho não é visto. Mas essa responsabilidade não é a responsabilidade de um representante. É a responsabilidade de alguém que tem a noção de que, para poder chegar a ser lida, no meu caso, isso significa que muitas pessoas não foram lidas para trás. E há muitas pessoas que não são lidas agora ainda. Portanto, é uma responsabilidade que tem a ver com ter a noção de que são ainda muito poucas as pessoas como eu, as mulheres negras, que podem escrever em público, publicar o que escrevem e exprimir as suas opiniões.

O “mundo em que gostava de viver” é aquele em que “a coluna frívola do jornal de referência do meu país pudesse ser escrita por um negro sem qualquer problema”, em que “qualquer assunto é assunto para qualquer pessoa”. Mas diz que “ainda não estamos nesse tempo. Pelo menos aqui na Europa ainda não”. Porquê?

Há uma expectativa de que as pessoas que tenham finalmente um espaço que o ocupem com um certo tipo de questões, falem num certo tipo de assunto. E o mundo ideal, para mim, é um mundo em que toda a gente escreve sobre exatamente o que lhe apetece, que é o que tento fazer, que é o que faço nos meus livros. Escrevo sobre o que me apetece. E há um privilégio extraordinário, uma lata e uma coragem extraordinária em fazê-lo, porque a expectativa, muitas vezes, para mulheres negras como eu, escritoras negras, é que apenas falemos sobre racismo, sobre questões de discriminação, sobre um certo tipo de assuntos. As pessoas são admitidas na conversa desde que se cinjam a um certo tipo de assunto. Sonho com esse mundo em que nos é admitido sermos frívolas, falarmos sobre o jet set, falarmos sobre as jarras de flores que temos em casa, ao mesmo tempo que podemos falar sobre outras questões mais sérias. Sonho com essa liberdade, com a liberdade de podermos escrever sem restrições, de uma forma completamente livre.

Essa liberdade chegará quando as mulheres negras que têm espaço nos órgãos de comunicação social, no caso dos colunistas, por exemplo, deixem de ser a exceção ou algo pontual?

Certamente. O número, neste caso, tem muita influência. Se houvesse mais pessoas racializadas a escrever, se calhar, essa liberdade estaria mais disseminada. Respeito muito, e é importante dizer isto, o sentido de responsabilidade de pessoas que estão no espaço público e que sentem a necessidade de escrever de acordo com alguns critérios ou temas. Mas há também uma grande diferença entre mim e muitas dessas pessoas, que é o facto de ser escritora. Eu sou escritora, sou artista. Portanto, é natural que não me reconheça no dever de me cingir seja a que assunto for. Se não for para escrever sobre o que me apetece não me interessa escrever em lado nenhum. Seja isto uma coluna, um livro, um artigo, um ensaio, o que for.

Portanto, desejável seria caminharmos no sentido de haver mais diversidade nos órgãos de comunicação social. Não me refiro apenas a pessoas negras, mas refiro-me a pessoas racializadas de um modo geral, e mais mulheres, já agora. Também há poucas mulheres de um modo geral a escrever. Muitas vezes acordo, abro os jornais — os jornais em geral, por acaso o Observador não é dos piores — e as colunas dos jornais são todas preenchidas por senhores. Acho que [ter nos jornais] mais gente, mais mulheres, mais pessoas diferentes, com diferentes pontos de vista, iria fazer balançar um bocadinho as expectativas do público, de poder esperar ser informado por algumas pessoas, esclarecido por outras e entretido por outras também.