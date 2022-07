Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Odeio-os. São bastardos e degenerados. Desejam a nossa a morte, a morte da Rússia. Enquanto for vivo, tudo farei para que desapareçam.” Esta é uma das frases fortes que Dmitry Medvedev proferiu nos últimos meses e que o tem colocado de novo nas manchetes dos jornais, o que não acontecia há muito tempo. O ex-Presidente russo não tem poupado nas críticas: “Não há sequer rasto de figuras políticas ao nível de Helmut Kohl, Jacques Chirac ou Margaret Thatcher na Europa” foi outra das frases polémicas recentes. Bem como o aviso de que “os quatro cavaleiros do Apocalipse estão a caminho”.

Após a invasão russa da Ucrânia, Medvedev surgiu na dianteira como um dos porta-vozes mais agressivos do Kremlin. Uma postura que contrasta em muito com a imagem que tinha dos tempos em que ocupou a presidência (2008-2012) e em que foi primeiro-ministro (2012-2020). Caracterizado como um dos representantes da ala mais liberal do Kremlin, Dmitry sempre foi para muitos russos o pequeno “Dimon”, uma alcunha pejorativa baseada na sua baixa estatura e que ilustrava a sua falta de peso político. “Olá a todos, agora estou no Twitter e esta é a minha6 primeira mensagem”, escreveu Medvedev no primeiro tweet que enviou — gralha incluída —, a partir da sede da empresa, em Sillicon Valley. O momento foi ridicularizado por muitos russos na internet.

