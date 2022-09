Em atualização

A quinta-feira de qualquer Governo fica sempre marcada pela habitual reunião do Conselho de Ministros. Mas esta manhã foi mais agitada do que é costume na Presidência do Conselho de Ministros (PCM): a Polícia Judiciária executou mandados de busca que visavam vários dirigentes e funcionários ligados à contratação pública.

Ao que o Observador apurou, além do secretário-geral da PCM David Varela Xavier, também Ricardo Martins dos Santos e Catarina Romão Gonçalves eram os alvos das buscas judiciais. Se o primeiro é secretário-geral da PCM, já Martins dos Santos já foi diretor de serviços de Património e Aquisições da Secretaria-Geral da PCM, enquanto Catarina Romão Gonçalves é desde 1 de setembro a subdiretora-geral da Cultura.

