Dois projetos que já existem e um a dez anos de distância. Como são as três novas “Expos” que o Governo quer criar na Grande Lisboa

Chamaram-lhe “a nova Expo” por não haver outro termo de comparação. A Cidade da Água, como ficou conhecido o projeto de reabilitação das antigas instalações da Lisnave, em Almada, está pensada e projetada há 15 anos, mas continua encalhada nos gabinetes, do Governo e da Câmara Municipal. E é apenas uma parcela do projeto maior traçado para a área conhecida como Arco Ribeirinho Sul, que inclui terrenos em Almada, Barreiro e Seixal. Também é apenas uma pequena parte da “grande polis” anunciada por Luís Montenegro no último congresso do partido, que unirá três projetos de reabilitação nas duas margens do Tejo. Além da margem sul, há planos para reabilitar em Oeiras e Algés e para os terrenos que serão libertados quando o Aeroporto Humberto Delgado deixar a Portela. Só que ao contrário da Expo 98, é impossível pôr-lhes um ano de conclusão à frente.

Nesta “grande polis”, há projetos que já estão definidos, calendarizados e até orçamentados. E que foram sofrendo muitas alterações pelo caminho, conforme quem estivesse no poder. É o caso do Arco Ribeirinho Sul e do Ocean Campus, em Oeiras e Algés. No caso deste último, há até um processo em tribunal sobre uma das parcelas. Não se sabe, para já, se a ideia do Governo é levar para a frente o que já está previsto ou se serão feitas alterações aos projetos.

O Executivo fez o anúncio em Braga sem consultar as partes envolvidas, nomeadamente as autarquias. Essas conversas só agora vão avançar. “O Governo irá priorizar o contacto com os autarcas dos municípios envolvidos neste grande projeto de requalificação e renovação do tecido urbano”, diz ao Observador fonte oficial do Ministério das Infraestruturas. “Os contributos que virão destes contactos serão importantes para enriquecer um projeto de larga escala que terá forte impacto na transformação urbana destes municípios”, refere o ministério de Miguel Pinto Luz. Só depois de ouvir “as entidades territoriais que serão parte integrante” é que serão apresentados os detalhes sobre os projetos, que serão todos integrados numa empresa pública de gestão, reabilitação e promoção urbana batizada de Parque Humberto Delgado.

Que zonas vão ser reabilitadas?

Há três áreas de intervenção previstas na “grande polis” anunciada por Luís Montenegro. A primeira, e de maior dimensão, é o chamado Arco Ribeirinho Sul, que abrange terrenos nos municípios de Almada, Barreiro e Seixal.

Em Almada, estão em causa as antigas instalações da Lisnave, numa área designada como Margueira, em Cacilhas, com 46 hectares, atualmente ocupados por uma área de aterro e uma zona urbana com escritórios e armazéns, e mais 11 hectares de doca. No Seixal, a intervenção compreende 226 hectares do parque empresarial, uma área industrial de grandes dimensões que recupera os terrenos públicos da antiga Siderurgia Nacional. Já no Barreiro, a reabilitação deverá abranger cerca de 230 hectares do parque empresarial, numa área que corresponde ao antigo complexo Industrial CUF/ Quimigal.

O segundo polo do projeto anunciado por Montenegro fica na margem norte do Tejo, e dele também se vê o rio. Será reabilitado o espaço entre o Vale do Jamor e Algés, nos municípios de Lisboa e Oeiras. O projeto será levado a cabo pela sociedade Ocean Campus, que ainda vai ser criada para ficar com o plano já existente e desenhado para 64 hectares.

O terceiro e último polo de intervenção da Parque Humberto Delgado é o mais incerto, apesar de já haver estudos sobre as possibilidades de reabilitação daquela zona. Vai incidir sobre os terrenos que serão libertados com o fim do aeroporto Humberto Delgado, nos municípios de Lisboa e Loures. Mas deverá ir além do espaço hoje usado para a aterragem e descolagem de aviões.