Dos 4 euros, subiu aos 10 e está nos 8,5. Preço do azeite em queda assusta produtores: “Não podemos regressar a valores de 2021”

E houve ainda outra consequência do aumento do preço do azeite para os produtores e para a distribuição: a quebra significativa do consumo. Em dois anos, terá chegado a 25% face às vendas de 2022. A estimativa é avançada ao Observador por Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca, que representa as empresas de produtos de marca. “É uma quebra que tem uma relação direta com os preços”, admite. “A quebra foi significativa e teve consequências ao nível operacional para as empresas, estamos a falar de volumes mais baixos e da perda da relação das pessoas com o consumo de azeite”.

Nos últimos dois anos foi notória, revela o responsável, uma substituição do azeite por outros produtos mais baratos, como os óleos. “Isso teve consequências sérias para as empresas que produzem azeite. Por muito que compense uma parte disto, faz com que haja um afastamento do consumidor face ao produto e isso tem sempre consequências mais ou menos trágicas a médio e longo prazo, porque as pessoas vão-se habituando a novas realidades, vão mudando hábitos e regressar a hábitos anteriores torna uma gestão mais difícil”.

“As pessoas passaram a olhar para o azeite como um produto caro”, corrobora Francisco Pavão. “O setor estava a ganhar consumidores todos os anos e de repente viu-se a perder. Agora temos de fazer um trabalho mais forçado para voltar aos consumidores que perdemos. É o dobro do trabalho. Temos de arranjar novos consumidores e chamar os que fomos perdendo”, lamenta.

“Não podemos voltar aos valores de 2021”

Num setor habituado à turbulência e à instabilidade, existem, para já, duas certezas: comprar azeite no supermercado já começa a ser mais barato do que era há alguns meses; mas os preços que os portugueses conheciam até 2022 “dificilmente” vão regressar. “São incomportáveis hoje em dia“, sintetiza Hélder Transmontano.

“Os consumidores estavam habituados a comprar azeite a cinco euros, e já era de perder a cabeça. Hoje o azeite continua nos sete, oito, nove euros… ainda nos custa. Dificilmente vamos voltar aos preços que o mercado conhecia antes da pandemia. Dificilmente porque o mercado fez subir o preço. Nos últimos anos tivemos incrementos de custos dos fatores de produção que têm de ser refletidos. E não apenas pelo retalhista”, aponta Gonçalo Lobo Xavier.

Do ponto de vista das marcas, também não há dúvidas de que os preços “do antigamente” não voltam. “Há dois lados desta questão. Do lado de quem compra e do lado de quem vende. Do lado de quem compra, percebo o impacto disto nas compras das famílias. Do lado de quem vende, a verdade é que nós pagávamos azeite a preços muito baixos em Portugal face a outros mercados”, afirma Pedro Pimentel. “Não é o mesmo que produzir parafusos, são produtos associados à disponibilidade da própria natureza e têm ciclos”. Além disso, a própria produção, “até por questões de sustentabilidade”, não vai ter “quantidades massivas e estas não vão estar disponíveis a preços muito baixos”. E o consumidor, conclui o especialista, “a certa altura tem de fazer uma escolha entre qualidade e preço puro e duro. Essa escolha em alguns produtos é difícil, mas não acredito que regressemos, genericamente, a níveis de preços que tínhamos há uns anos. Estávamos numa planície, subimos e atingimos um pico, mas quando descemos não voltamos à planície, ficamos num planalto”.

Já do lado da produção, a questão nem se coloca. “Não podemos voltar aos valores de 2020 ou 2021, a rondar os três ou quatro euros. Temos de estabilizar num preço aceitável. É com preocupação que seguimos o mercado e os olivicultores estão preocupados com a estabilização dos preços”, destaca Francisco Pavão. “Em Espanha temos um preço médio de olival tradicional não mecanizado de sequeiro a rondar os 4,5 euros. Em Portugal a rentabilidade é menor, os custos de produção são mais elevados, andamos aqui nos 5,5 euros por quilo de azeite”, explica, pelo que o azeite a quatro euros só regressará em caso de promoções agressivas. O que pode acontecer.