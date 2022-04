Da lata de atum ao pacote de batatas fritas. Como a guerra já está a mudar o que comemos

Citado pelo Politico, Pietro Paganini, da consultora de desenvolvimento sustentável Competere, afirma que “muitas mais empresas” estão a seguir o mesmo caminho, sobretudo as de mais pequena dimensão, já que as maiores, além de terem stock de óleo de girassol para algum tempo, estão preocupadas com as questões reputacionais. Grandes empresas, como a italiana Barilla, que produz massas e molhos, já vieram a público rejeitar o regresso ao óleo de palma.

Já o grupo norueguês Orkla, que detém mais de 20 marcas de produtos alimentares, admitiu que, depois de ter reduzido em mais de 90% o seu uso de óleo de palma nos últimos 14 anos, poderá ter de voltar a enveredar pelo caminho do óleo maldito para produzir, por exemplo, margarina.

“Digo isto com muita tristeza, mas a única alternativa ao uso de óleo de palma nas atuais circunstâncias seria retirar dos nossos frigoríficos e prateleiras uma grande gama de produtos, incluindo batatas fritas congeladas e outros produtos à base de batata”, refere o responsável da Iceland.

A empresa garante que irá usar apenas óleo de palma com certificação de sustentabilidade enquanto último recurso e como medida estritamente temporária numa gama limitada de produtos de marca própria, que deverão começar a chegar às lojas em junho. A indicação sobre o uso do óleo de palma irá aparecer nas embalagens. “Não mudei de ideias em relação ao óleo de palma, e é por isso que esta é uma medida temporária, que não tomaríamos se houvesse alternativas viáveis. A procura massiva por óleo de palma significa, inevitavelmente, continuar a pressionar as importantes zonas de floresta tropical onde a palma é cultivada, e eu mantenho-me cético em relação à existência de óleo de palma sustentável disponível no mercado massificado no qual a Iceland opera”, concluiu o responsável.

Mas nem aqui a indústria tem a vida facilitada. A Indonésia, principal exportador mundial desta matéria, impôs limites às vendas de óleo de palma ao exterior, ao abrigo de uma lei protecionista que obriga as empresas a vender no mercado interno 30% do que tinham previsto exportar. A medida entrou em vigor em março e vai produzir efeitos durante, pelo menos, seis meses. “Antes da invasão russa, o preço do óleo de palma rondava os 1700 dólares por tonelada métrica, e estabilizou nesses valores. Mas os preços estão inflacionados, porque em abril do ano passado estava nos mil dólares”, diz Miguel Mira. Em Portugal, não há, para já, indícios da introdução de óleo de palma nas receitas das empresas como substituto do girassol.

O insustentável preço dos rótulos

As mudanças nas receitas implicam, além do trabalho de laboratório, outra preocupação acrescida para os produtores: a rotulagem. “É um dos maiores desafios”, revela o presidente da ANIGOM. “A indústria tem quantidades significativas de materiais de embalagem já impressos com as formulações antigas e, ao fazer essas mudanças, tem obrigatoriamente de fazer alterações aos rótulos”, explica.

A questão é mais complicada do que possa parecer, diz Miguel Mira, e acrescenta pressão a um setor já esmagado pelos preços da energia, pelo aumento dos custos com logística e pela inflação. “Há um grande problema que é a zona de impressão, que é muito pequena. São precisos mais caracteres e a impressão inkjet (jato de tinta) não o permite. A alternativa são autocolantes, mas é muito caro e de complexa execução. Estamos a tentar arranjar uma opção mais flexível”, refere.

Nesse sentido, foram feitos contactos com a Direção Geral de Alimentação de Veterinária (DGAV), no sentido de esta permitir alguma flexibilidade na rotulagem. E a iniciativa deu frutos. A DGAV reconheceu que “os óleos vegetais, em particular o óleo de girassol, são ingredientes vastamente utilizados pela indústria nacional, não só na produção de conservas, como também noutros bens alimentares”. E que Portugal “não é autossuficiente na produção de óleo de girassol, pelo que depende de mercados externos, nomeadamente da Ucrânia, de forma a garantir um abastecimento adequado às necessidades nacionais”.